Aistrų kupiname mače „Warriors“ perėmė namų aikštės pranašumą iš „Rockets“

nereiktu stebetis. ir buvo kalbama, kad bus dvieju kardinaliai priesingu filosofiju susidurimas ball movement vs iso ball. Rockets visa sezona taip losia. Reguliariajam to uztenka,o playoff.. panasi istorija kaip su Raptors, tie irgi reg.sezone ant DD iso daug statydavo ypac ankstesniais metais.



o kad serijos nelaimes tai faktas, buciau nustebes jei daugiau nei vienas rungtynes HOU pasiimtu.



bet cia nekaltinciau ir D'Antoni per daug. tiesiog GSW jei pilnu pajegumu losia yra bent +15 tasku stipresne uz bet kuria kita komanda siam momentui.



p.s. ir Hardenas visose netikiu kad taip siautes kaip pirmose, yra tendencija, kad serijos eigoj vaziuoja zemyn jo zaidimo kokybe (nuovargis galbut nuo tokio kruvio).