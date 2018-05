Lietuvos jaunimo komandų sėkmės istorijos Eurolygos finaliniuose etapuose

Nuotr.: D. Lukšta Nuotr. D. Lukšta Kauno „Žalgiris“ į Eurolygos finalinį ketvertą grįžta po 19 metų pertraukos, tačiau kauniečių ir Vilniaus „Lietuvos ryto“ jaunimo komandoms dalyvavimas svarbiausiose prestižinio Europos klubų krepšinio turnyro lemiame etape yra itin normalus reiškinys. Tinklalapis „BasketNews.lt“ prieš artėjantį Eurolygos finalinio ketverto varžybas siūlo prisiminti Kauno „Žalgirio“ ir Vilniaus „Lietuvos ryto“ jaunimo komandų sėkmes istorijas. „El Corte Ingles“ jaunimo turnyras, 2003 m. Tai buvo pirmasis Eurolygos jaunimo turnyras istorijoje, kuris vyko Barselonoje, o „Žalgirio“ jaunimo komandoje buvo nemažai itin gerai pažįstamų vardų: Jonas Mačiulis, Mantas Kalnietis, Martynas Andriuškevičius, Paulius Morkeliūnas, Vytenis Jasikevičius ir Rolandas Alijevas. Turnyre taip pat žaidė tokie žaidėjai kaip: Antonas Ponkrašovas, Nikita Kurbanovas, Valerijus Lichodejus, Sergėjus Borodinas, Mirza Begičius bei Damiras Markota. Savo kelią titulo link kauniečiai pradėjo B grupėje, kurioje be „Žalgirio“ varžėsi „Barcelonos“, Zagrebo „Cibona“ ir Po Ortezo „Elan Bearnais“ jaunimo komandos. Pirmajame grupės susitikime jaunieji žalgiriečiai 80:78 palaužė vietos „Barcelonos“ jaunimą. Tąkart nugalėtojų gretose labiausiai išsiskyrė 19 taškų pelnęs ir 25 naudingumo balus surinkęs Rolandas Alijevas. Šarūno Jasikevičiaus brolis Vytenis pridėjo 16 taškų. Antrasis susitikimas taip pat nebuvo iš lengvųjų – 78:71 įveikta „Elan Bearnais“ ekipa, o kauniečių lyderis ir vėl buvo Alijevas, atseikėjęs 18 taškų ir rungtynes palikęs su 19 naudingumo balų. Paskutiniajame grupės mače su „Cibona“ „Žalgiris“ triumfavo trečią kartą paeiliui, 75:70 įveikdamas kroatų klubą, o iš Alijevo estafetę perėmė Andrius Aleksandrovas ir Mantas Kalnietis. Nuotr. http://www.adidasngt.com Pirmasis pelnė 21 tašką, pataikydamas 5 tritaškius iš 11, o dabartinis Lietuvos rinktinės įžaidėjas pridėjo 19 taškų, realizuodamas 8 dvitaškius iš 10, bei surinko 18 naudingumo balų, o tai jam leido tapti naudingiausiu rungtynių krepšininku. Finalinėse rungtynėse „Žalgirio“ laukė taip pat nė vieno pralaimėjimo nepatyrusi Tel Avivo „Maccabi“. Žydai savo kelyje finalo link paguldė Maskvos CSKA, Atėnų AEK ir Liublianos „Union Olimpija“ jaunuolius. Atkakliame finale nė viena iš komandų nesusikrovė solidaus pranašumo. Vis tik „Žalgiris“ lemiamą spurtą surengė ketvirtajame kėlinyje, kuriame laimėjo atkarpą 8:0 ir šią persvarą sugebėjo išlaikyti iki pat finalinio švilpuko, laimėdami 87:80. Naudingiausiu finalo krepšininku tapo Martynas Andriuškevičius. Iki tol vidutiniškai vos po 3,3 taško rinkęs puolėjas finale pelnė 12 taškų, atkovojo 8 kamuolius, blokavo 6 metimus ir surinko 27 naudingumo balus. Prie pergalės Paulius Morkeliūnas pridėjo 17, Alijevas – 16, Jasikevičius – 15, o Mačiulis – 14 taškų. Įdomu ir tai, jog pagrindiniame Eurolygos finalo ketverto turnyre titulą iškovojo Šarūnas Jasikevičius, kuris su „Barcelona“ finale 76:65 patiesė Trevizo „Benetton“. Taigi, abu broliai Jasikevičiai tame sezone tapo Eurolygos čempionais. Tarptautinis „Nike“ jaunimo krepšinio turnyras, 2007 m. Kaip ir 2003 metais titulą laimėjusioje „Žalgirio“ jaunimo komandoje, taip ir šioje gerai žinomų krepšininkų netrūko. Atėnuose vykusiame finaliniame Eurolygos jaunimo turnyro etape „Žalgirio“ komandą reprezentavo: Donatas Motiejūnas, Šarūnas Vasiliauskas, Vytenis Lipkevičius, Marius Rutkauskas, Adas Juškevičius, Mantas Pukinskas, Rokas Čepanonis, Vaidas Čepukaitis, Simas Sanderis Vene ir Žygimantas Janavičius. Donatas Motiejūnas per minutės pertraukėlę Nuotr. BasketNews.lt Be kauniečių turnyre dalyvavo Sienos „Montepaschi“, Belgrado FMP, Maskvos CSKA, Pirėjo „Olympiakos“, Zagrebo „Cibona“, Tel Avivo „Maccabi“ ir Sopoto „Asseco Procom“ komandos, kuriose dabar žinomų krepšininkų taip pat netrūko. Tarp jų – Branko Lažičius, Milanas Mačvanas, Tomislavas Zubčičius, Leonas Radoševičius, Adamas Waczynskis bei kiti. Skirtingai nei 2003-aisiais, „Žalgiris“ savo varžovus tiesiog šlavė. Pirmajame B grupės mače jaunieji žalgiriečiai susitiko su Tel Avivo „Maccabi“, kuriuos sutriuškino 80:59. Nugalėtojų gretose ryškiausiai spindėjęs Donatas Motiejūnas pelnė 22 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir surinko 38 naudingumo balus. Antrajame susitikime „Žalgirio“ jaunimo komanda 79:43 nepaliko vilčių „Asseco Prokom“ vaikinams. Šiame mače naudingiausiu krepšininku tapęs Vaidas Čepukaitis įmetė 11 taškų, sugriebė 14 kamuolių ir surinko 25 naudingumo balus. Prie pergalės Motiejūnas pridėjo 15 taškų, Janavičius – 14. Paskutinėje grupės dvikovoje jaunieji žalgiriečiai pasiekė didžiausią pergalę – 96:46 buvo sutriuškinta Zagrebo „Cibona“. Šiose rungtynėse vieno aiškaus lyderio nebuvo, bet naudingiausiojo laurus susižėrė Adas Juškevičius, pelnęs 12 taškų, atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 22 naudingumo balus. Dviženklį taškų skaičių taip pat pelnė Motiejūnas, Čepukaitis (abu po 14), Vasiliauskas (13), Janavičius (12) ir Lipkevičius (10). Vargo grupėje nematęs „Žalgiris“, atrodė, jog jo neturės ir finale, kuriame susitiko su Milano Mačvano vedamu Belgrado FMP klubu. Kauniečiai jau pirmajame kėlinyje spurtavo 10:0 ir po pirmųjų dešimties žaidimo minučių pirmavo 23:11. Trečiajame ketvirtyje jaunieji žalgiriečiai jautėsi dar geriau ir jau buvo bepradėję FMP triuškinimą – 60:41. Vis tik Mačvano vedami serbai įspūdingai grįžo į rungtynes ir, iki jų pabaigos likus 10 sekundžių, Lietuvos komanda turėjo viso labo dviejų taškų pranašumą (76:74). Kaip bebūtų, Rimvydo Samulėno auklėtinių pergalę įtvirtino Vytenis Lipkevičius, kuris pataikė metimą iš po krepšio ir taip nusprendė mačo baigtį bei galutinį rezultatą – 78:74. Vidurio puolėjas Donatas Motiejūnas kerpa pergalingos salės tinklelį Nuotr. BasketNews.lt Nugalėtojų gretose naudingiausiai rungtyniavo Vaidas Čepukaitis. Vidurio puolėjas pelnė 19 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir surinko 27 naudingumo balus. Jam puikiai talkinęs Motiejūnas pridėjo 20 taškų, 9 sugriebtus kamuolius ir 23 naudingumo balus. Tarptautinis „Nike“ jaunimo krepšinio turnyras, 2012 m. 2012-aisias Vilniaus „Lietuvos rytas“ savo trofėjų kolekciją papildė istoriniu apdovanojimu – sostinės jaunimo komanda iškovojo Eurolygos turnyro trofėjų. Stambule vykusiame turnyre „Lietuvos rytui“ atstovavo: Deividas Kumelis, Paulius Naraškevičius, Tomas Galeckas, Gediminas Žalalis, Tautvydas Jodelis, Augustinas Jankaitis, Denisas Krestininas, Alvydas Žarskus, Edvinas Šeškus, Lukas Ganas, Karolis Razukas ir Jokūbas Gintvainis. Į Stambulą buvo atvykusi ir Kauno „Žalgirio“ jaunimo ekipa, kurios pagrindą sudarė: Lukas Lekavičius, Justas Tamulis, Mantvydas Stašelis, Tomas Dimša, Paulius Šatkus, Kasparas Červinskis, Marius Grigonis, Rokas Gustys, Tomas Miškinis, Simas Raupys, Simonas Januškis ir Kentas Kaarelas Vene. Nuotr. Fotodiena.lt/R.Dačkus Vis tik žalgiriečiai antrajame B grupės mače 81:87 nusileido Stambulo „Fenerbahče“ klubui, kuris nepatyręs nė vieno pralaimėjimo žengė į didįjį finalą. Kauniečiai pirmajame ture 107:76 nepasigailėjo Kinijos jaunimo rinktinės, o trečiajame – 95:75 sutriuškino Zagrebo „Cedevita“. Tuo metu vilniečiai savo žygį link finalo pradėjo A grupėje ir pirmajame susitikime 88:69 neturėjo problemų su Stambulo „Anadolu Efes“. Vilniečius į priekį vedė 22 taškus pelnęs Tautvydas Jodelis, kuris realizavo 5 tritaškius iš 11 ir surinko 24 naudingumo balus. 14 taškų bei 9 atkovotus kamuolius pridėjo 25 naudingumo balus surinkęs Alvydas Žarskus. Stambulo ekipos gretose 20 taškų surinko be keitimų žaidęs Cedi Osmanas, kuris šiuo metu gina Klivlando „Cavaliers“ klubo garbę. Antrajame mače „Lietuvos rytas“ priėmė „Barcelonos“ iššūkį, kurią palaužė 75:66. Šįkart vilniečių vedliu buvo Denisas Krestininas, kuris įmetė 18 taškų, atkovojo ir perėmė po 6 kamuolius bei surinko 24 naudingumo balus. Augustinas Jankaitis pelnė 16, Tautvydas Jodelis – 13, o Edvinas Šeškus – 10 taškų. Paskutiniose rungtynėse vilniečiai pasismagino ir 105:69 nušlavė Belgrado „Crvena Zvezda“ vaikinus. Įspūdingą pasirodymą surengęs Jankaitis pelnė 30 taškų (12/15 dvitaškių, 6/8 baudų metimų), atkovojo 11 kamuolių ir surinko 40 naudingumo balų. Žvėriškai grupių etape žaidė dabartinis Filadelfijos „76ers“ puolėjas Dario Šaričius. Jaunimo turnyre Zagrebo „Cedevita“ garbę gynęs kroatas vidutiniškai rinko po 25,3 taško, 15,3 atkovoto kamuolio ir 39,7 naudingumo balo. Finale sostinės klubo jaunimas daug problemų taip pat neturėjo ir įtikinamai 88:70 nugalėjo minėtąjį „Fenerbahče“ klubą, o labiausiai prie pergalės prisidėjo Šeškus. Nuotr. adidasngt.com Prienų–Birštono „Vytauto“ klube rungtyniaujantis Šeškus pelnė 17 taškų (7/12 dvitaškių, 1/1 tritaškių), atkovojo 6 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 22 naudingumo balus. Nepaisant patirto pralaimėjimo, naudingiausiu turnyro krepšininku tapo Turkijos komandos puolėjas Jamesas Birsenas. Pastarasis taip pat pateko į simbolinį penketą, o kartu su juo išrinktas buvo jo komandos draugas Berkas Ugurlu, žalgirietis Tomas Dimša, Dario Šaričius ir „Crvena Zvezda“ vidurio puolėjas Dušanas Rističius. Eurolygos jaunimo finalinis etapas, 2018 m. Kaip ir įprasta, pagrindinio Eurolygos finalo ketvertą rengiantis miestas jame priims ir jaunuosius talentus, o jame netrūks ir lietuviško akcento – dėl trofėjaus kovos Vilniaus „Lietuvos ryto“ jaunimas. Sostinės klubo vaikinai kovas pradės gegužės 17-ąją, kada pirmajame A grupės mače susitiks su šeimininkais Belgrado „Mega Bemax“ krepšininkais. Be serbų grupėje taip pat yra Madrido „Real“ ir Paryžiaus CFBB. B grupėje rungtyniaus Romos „Stellazzurra“, Miuncheno „Bayern“, Belgrado „Crvena Zvezda“ ir Badalonos „Joventut“ jaunimo komandos. Vilniečiai į Serbijos sostinę atvyksta laimėję atrankos turnyrą Kaune, kuriame nepatyrė nė vieno pralaimėjimo, o finale 76:55 sutriuškino „Stellazzurra“ jaunuolius. Būtent italai A grupės lemiamoje dvikovoje 88:75 įveikė Kauno „Žalgirį“ ir eliminavo juos iš finalo. Grįžtant prie minėtojo finalo, „Lietuvos ryto“ gretose sunkiausiai sulaikomas buvo Marekas Blaževičius. Vidurio puolėjas pelnė 19 taškų (7/11 dvitaškių, 5/6 baudų metimų), atkovojo 11 kamuolių ir surinko 32 naudingumo balus. Tuo metu Deividas Sirvydis buvo pripažintas naudingiausiu turnyro krepšininku, o simboliniame penkete buvo galima išvysti tris lietuvius. Į jį pateko Rokas Jokubaitis, Marekas Blaževičius ir Deivydas Sirvydis, taip pat „Stellazzurra“ atstovas Aristide Mouaha bei Mathisas Dossou-Yovo iš Paryžiaus CFBB ekipos. „Žalgirio“ ir „Lietuvos ryto“ jaunimo komandos finaliniuose Eurolygos etapuose yra ganėtinai dažni svečiai. Kauniečiai lemiamoje turnyro fazėje be minėtųjų pergale pasibaigusių sezonų taip pat dalyvavo ir 2006 m., 2008 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m., 2014 m., 2015 m., 2016 m. ir 2017 m. Tuo metu vilniečiai finaliniame turnyre buvo 2008 m., 2009 m., 2013 m. ir 2016 m.

