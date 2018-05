Čempionų gynyboje įstrigęs „Žalgiris“ kovos dėl trečiosios vietos

Saras as nezinau kiek cia normaliu tu fanu is ryto ir zalgirio puses,bet ju nera daug,retai kada cia bekomentuoju nes dazniausiai tenka matyt kaip ryto ir zalgirio gaideliai vieni pries kitus kapojasi komentaruose,esme ta kad palaikau ryta,bet sergu ir uz zalgiri bei kitas lietuviu komandas,tai ka nuveike siais metais zalgiris yra wow,tikrai to nesitikejau,zejau is sias varzybas,daug klaidu,vaikisku klaidu,atiduoti kamuoliai ir tt... bet viska reziumuojant puikus sezonas ir faktas tas kad LKL taip zalgiris laimet