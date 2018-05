„Real“ puolimo nesulaikiusi CSKA tapo „Žalgirio“ varžove mūšyje dėl bronzos

rere

kaip ryto fanai sugeba taip negraziai rasyti apie zalgiri, kai jusu net ne tik kad eurolygoje nesimato, bet apskritai esate lietuvos 2-3 komanda ir ilgai jus europos nematysit, kai su lietkabeliu zaidziat lyg tai butu eurolygos finalas.



as esu vilnietis, bet per tokius jauciu didele geda, palaikot savo ryta tik todel, kad vilniuje gyvenat, nors istikruju atvaziave esat is visokiu plungiu, pasvalio ir tt.