Dramą Oklande išgyvenusi „Rockets“ nukovė „Warriors“

kasioguru

nu as kaip ilgametis NBA fanas iki siol manau, kad GS pardave 2016 finals game 7, kad gautu KD kitam sezonui. :) esme ta, kad macius tiek varzybu ir zinant komandos zaidima iki smulkmenu, kai kurie dalykai atrodo labai jau keistai - kada matet, kad treneris neimtu minutines paskutinei atakai? arba kad komandos lyderis KD vietoj to kad pasiruostu paskutinei atakai skubotai pasuotu komandos draugui sudetinga pasa kazkur i kampa? arba kad Klay su Curry is pakankamai neblogu padeciu vos pataikytu i lanka? arba kad Curry spaudos konferencijoj sedetu issisiepes po pralostu varzybu kaip dabar? realu? man tai nelabai.