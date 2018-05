12 dienų nežaidę „Nevėžio“ krepšininkai: „Žalgiriui“ paruošėme kai ką naujo“

Nuotr.: Fotodiena.lt

Nuotr. Fotodiena.lt

Eurolygoje pergalėmis šį sezoną stebinęs Kauno „Žalgiris“ grįžta į vietinį frontą. Šalies čempionai rytoj pratęs „Betsafe–LKL“ ketvirtfinalio seriją.

Laimėję pirmas rungtynes prieš Kėdainių „Nevėžį“ namie, jie išvyko į Eurolygos finalo ketvertą. Dabar Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai rengiasi dvejoms rungtynėms per dvi dienas, pirmos jų – rytoj Kėdainiuose, kur šį sezoną lengvos pergalės dar nepavyko iškovoti.

Ketveri metai – tokį laiko tarpą kėdainiečiai nematė LKL atkrintamųjų varžybų kovų savo mieste. Puikiai sezoną užbaigęs „Nevėžis“ užsiropštė iki aštuntosios pozicijos, kuri ketvirtfinalio etape jiems davė žalgirietišką testą.

Vis dėlto dvikovos su pastarųjų septynių sezonų LKL nugalėtojais Kėdainių miestui teko palaukti. „Žalgiris“ po 19 metų pertraukos pateko į Eurolygos finalinį ketvertą, o klubų susitarimu antrosios ir trečiosios serijos rungtynės vyks po 12 dienų pertraukos nuo pirmojo mačo.

„Tokia pertrauka kažkiek išmuša iš vėžių, tačiau reikia suprasti ir „Žalgirį“, – tinklalapiui LKL.LT sakė „Nevėžio“ aukštaūgis Gabrielius Maldūnas. – Geranoriškai žiūrime į padėtį, nes suprantame, kokia neįprasta situacija susiklostė. Žinoma, kiti klubai žaidžia, mums irgi norisi žaisti, bet ką padarysi, kad šitaip susidėliojo tvarkaraštis.“

„Poilsį derinome su sportu, – apie 12 dienų pertrauką be rungtynių kalbėjo „Nevėžio“ gynėjas Gintautas Matulis. – Stipriai jau neužsikrausi, tad treneriai treniruočių planą sudėliojo ciklais. Ruošėmės „Žalgiriui“, paruošėme kažką naujo iš taktinės pusės.“

Neįprasta pertrauka lemiamoje sezono stadijoje „Nevėžio“ klubui davė ir savų pliusų – treneris Ramūnas Cvirka savo dispozicijoje turės pilną sudėtį, nors pirmajame ketvirtfinalio mače Kėdainių ekipa rėmėsi vos 7 krepšininkais.

Dabar „Nevėžis“ rotacijoje turi 10 sveikų krepšininkų – pirmą kartą per pastaruosius 3 mėnesius. Nepaisant to, Kėdainių ekipos krepšininkų laukia didelis fizinis krūvis – dvejos rungtynės per dvi dienas su viena stipriausių Eurolygos komandų.

„Bus nelengva, ypač kai esu vienintelis centras komandoje, – dėstė Maldūnas. – Pirmajame susitikime žaidžiau 35 minutes ir tikrai jautėsi nuovargis. Nieko, svarbiausia gerai pasiilsėti, išsimiegoti, pavalgyti ir vėl eiti žaisti.“

Maldūno laukia kova su „Žalgirio“ priekine linija – Brandonu Daviesu, Antanu Kavaliausku, Pauliumi Jankūnu – ta pačia, kuri praėjusį sekmadienį talžė galingąjį Maskvos CSKA ir Eurolygoje iškovojo trečiąją vietą.

Antrą mažiausią biudžetą stipriausiame Senojo žemyno turnyre turėjęs „Žalgiris“ įrodė, kad krepšinyje ne visada viską lemia pinigai. Tokiu pavyzdžiu prieš būsimas dvejas rungtynes tikisi sekti ir „Nevėžio“ žaidėjai.

„Prieš tokią komandą mes privalome aikštelėje atiduoti širdį, – neabejojo Matulis. – Žinome, kad žaidžiame prieš trečią stipriausią Europos komandą, tačiau lengvos pergalės atiduoti nežadame. Mums turi sektis, kad įveiktume „Žalgirį“, mums visiems turi būti labai gera diena.“

Pirmus tris ratus buksavęs „Nevėžis“ į lemiamą atkrintamųjų šturmą pakilo lemiamoje sezono fazėje. Per paskutines devynerias reguliaraus sezono rungtynes Cvirkos kariauna laimėjo 5 kartus, iš kurių 4 – iš eilės.

Gerėjantis komandos žaidimas į „Kėdainių“ areną ėmė traukti ir vis daugiau žiūrovų, o ketvirtfinalio serijoje komandos žaidėjai tikisi galingo savų sirgalių palaikymo.

„Tikimės, kad bus didelis žmonių susidomėjimas. Pastarąjį mėnesį matėme, kad sirgalių renkasi vis daugiau ir daugiau. Tikrai smagu, nes tai prideda papildomų jėgų. Visada smagiau žaisti, kai yra didžiulis savų sirgalių palaikymas“, – sakė Matulis.

„Tikimės, kad žiūrovai gausiai susirinks, nes Kėdainiai seniai nematė atkrintamųjų varžybų. Viliuosi, kad kėdainiečiai stipriai palaikys mus bei norės pamatyti, kaip atrodo viena stipriausių Europos komandų. Bandysime jiems pademonstruoti gerą krepšinį“, – teigė Maldūnas.

Serijoje iki trijų pergalių šiuo metu „Žalgiris“ pirmauja 1-0. Antrosios serijos rungtynės vyks ketvirtadienį Kėdainiuose 18.50 val., o trečios Kaune – penktadienį 18.50 val.