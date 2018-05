Dviejų spalvų Vasiliausko sezonas: įžūliai nemokami atlyginimai ir metų įžaidėjo titulas

Nuotr.: Facebook

Antrus metus iš eilės Turkijoje rungtyniavęs Šarūnas Vasiliauskas sužaidė karjeros sezoną. Iš pirmo žvilgsnio, nėra kuo skųstis – komanda suteikia puikias sąlygas, o tu tampi vienu komandos lyderių ir naudingiausiųjų apskritai visame čempionate. Visgi tuomet susiduri su problema, kurios prisibijo kone visi profesionalūs sportininkai.

Šarūnas Vasiliauskas Komanda: Pozicija: PG Amžius: 29 Ūgis: 188 cm Svoris: 78 kg Gimimo vieta: Kaunas, Lietuva

Puikus 29-erių metų kauniečio sezonas buvo temdomas rimtais finansiniais jo atstovaujamos Trabzono „Trabzonspor“ komandos nesklandumais.

Solidžiai sezoną praėjusiais metais Ušako „Sportif“ komandoje baigęs atakų organizatorius liko patenkintas Turkijos pirmenybių lygiu ir mintyse turėjo norą likti saulėtoje valstybėje, kurioje žaidžia ne vienas pinigais pasišvaistyti galintis klubas.

Netrukus Vasiliauskas sulaukė gerų žinių – jį pasiekė susidomėjimas iš „Trabzonspor“ komandos. Tai – prieš dešimtmetį įkurtas klubas, ne vienus metus rungtyniaujantis aukščiausiame Turkijos divizione, o 2015-2016 metų sezone besivaržęs ir Europos taurės turnyre.

Krepšinio pasaulyje žinoma, kad žemesnių pozicijų Pietų Europos ar Turkijos klubams finansinės problemos nėra itin dažnas reiškinys, o Vasiliauskas gavo signalų ir apie ankstesnius „Trabzonspor“ įsipareigojimus.

„Jei atvirai, tai prieš atvykdamas ten jau žinojau, kad tas klubas turėjo įsiskolinimų nuo praėjusių metų, bet aš norėjau likti toje lygoje, parodyti save“, – dabar tinklalapiui „BasketNews.lt“ pasakoja Vasiliauskas.

Nuotr. BasketNews.lt/M.Baranauskas

Visgi jau nuo pat pirmojo mėnesio šiaurinėje Turkijos dalyje esančiame mieste Vasiliauskas suprato, kad finansinės problemos „Trabzonspor“ klubo vis dar neapleido.

„Vėlavimai prasidėjo jau nuo pat pirmojo atlyginimo, o po to viskas tik vilkosi, – kalbėjo Vasiliauskas. – Nepaisant to, nė vienas komandos žaidėjas neišvyko, nekeitė klubo, tačiau viskas pasikeitė vėliau. Antroje sezono pusėje vadovai atvirai pasakė net nežinantys, ar vėluojantys pinigai apskritai bus sumokėti. Nebuvo jokių garantijų, kad savo pinigus atgausime, todėl visi legionieriai ir nusprendėme – jei nesumoka, skirstomės. Sezono metu klubo vadovai labai akcentavo, kad reikia patekti į atkrintamąsias bet kokiu atveju, bet po to jie nebetikėjo tuo patys.

Šarūnas Vasiliauskas MIN: 14.93 PTS: 1 (22.22%) REB: 3 AS: 1 ST: 0.5 BS: 0 TO: 0 GM: 2

Vienoje sezono atkarpoje mums reikėjo per penkerias rungtynes laimėti bent kartą, kad liktume lygoje. Tai ir padarėme, bet tapo aišku, kad mums pinigų vis tiek niekas nebemokės. Jiems buvo svarbu tik išsaugota vieta lygoje, o toliau neįdomu. Aišku, nemokami atlyginimai komandai pulso neprideda, bet, kita vertus, visi tai nujautėme, kadangi vėlavimai prasidėjo dar rudenį. Anksčiau ar vėliau visiškas nemokumas turėjo prasidėti.“

Visgi balandžio mėnesį komandinė vienybė Trabzone baigėsi.

Turkiją sudrebino informacija, kad komandą palieka atlyginimų nesulaukiantys visi šeši legionieriai, o tarp jų – ir Vasiliauskas.

Tuo metu „Trabzonspor“ krepšininkai niršo dėl du mėnesius nemokėtų atlyginimų. Visi komandos legionieriai atsisakė žaisti Turkijos lygos rungtynėse su „Eskisehir“ klubu ir nusprendė palikti komandą.

Tiesa, pats Vasiliauskas netrukus persigalvojo ir sugrįžo į komandą.

Kaip vėliau paaiškėjo, jo sprendimas sunkią akimirką klubui buvo gyvybiškai reikšmingas. Per likusias penkerias rungtynes „Trabzonspor“ laimėjo kartą, bet kovoje dėl išlikimo ta pergalė buvo aukso svarbos. Komandai likus be amerikiečių, Vasiliausko indėlis puolime buvo dar ryškesnis į tą pergalę – 24 taškai ir 9 rezultatyvūs perdavimai.

Pats gynėjas į komandą negrįžo dėl jo banko sąskaitą netikėtai pasiekusių pinigų. Vasiliausko tikinimu, jo motyvai padėti dreifuojančiam klubui buvo kiti.

„Visi buvome kaip gauja, norėjome, kad atlyginimus sumokėtų ne tik mums, legionieriams, bet ir turkams. Bet viskas klostėsi kitaip – sako, jei esate nepatenkinti, vykite namo. Taip gavosi, kad norėdami padėti turkams, išvykome laukdami ir savo pinigų.

Vis dėlto klubas neturėjo pinigų atlyginimams, neturėjo, ką pasiūlyti, bet netrukus pakvietė esant norui sugrįžti. Taip ir padariau, norėjau baigti sezoną garbingai. Žaidžiau gerai, norėjau baigti pradėtus darbus. Juolab, tokiais dalykais nesinorėjo pakenkti ir savo ateičiai“, – įsitikinęs Vasiliauskas.

Nuotr. Fotodiena.lt/R.Lukoševičius

Taip gynėjas gegužės 13-ąją sužaidė paskutines sezono rungtynes, oficialiai baigė sezoną, padėdamas komandai išvengti iškritimo į žemesnį divizioną ir jau kitą dieną grįžo namo į Lietuvą.

„Trabzonspor“ Vasiliauskui liko skolinga tris mėnesius nesumokėtą atlyginimą, ir kol kas lieka neaišku, ar pinigai kada nors pasieks juos užsidirbusį krepšininką.

Atostogas jau pradėjęs Vasiliauskas neslepia jau dabar sulaukęs kitų klubų užklausų. Krepšininkas neatmeta ir scenarijaus, kad galimybę grįžti pasiūlyti gali ir jo ištikimybe sezono pabaigoje sužavėtas Trabzono klubas.

Tiesa, tam „Trabzonspor“ privalo sumokėti skolas.

„Klubo vadovai nepadarė savo darbo iki galo. Vyko nuolatiniai pažadai. Nemanau, kad ten visi padarė tai, kas jiems priklauso. Trabzono komanda neturi generalinio rėmėjo, viskas yra vieno žmogaus rankose, jis tiesiog pajautė krizę ir nebepatempė. Stengiuosi apie tai negalvoti…

Dabar grįžau į Lietuvą, norisi atvykti prie jūros, prasipūsti galvą. Su komanda buvo svarbu likti lygoje, jei norės manęs vėl, aišku, privalės padengti skolas. Maloniau, kai pinigai yra mokami, bet sugrąžinti, kas nesumokėta, dabar yra agentų darbas“, – pasakojo įžaidėjas.

Visgi sezono vien neigiamai Vasiliauskas vertinti negali. Turkijos pirmenybėse lietuvis šį sezoną vidutiniškai rinko po 14,6 taško, atkovojo po 2,4 kamuolio ir atliko po 6,3 rezultatyvaus perdavimo.

Vasiliausko karjeros sezoną įvertino ir Turkijos krepšinio lygos organizacija – lietuvis pripažintas geriausiu čempionato sezono įžaidėju, o rezultatyvių perdavimų kategorijoje jam nebuvo lygių.

„Tokie dalykai kažkiek malonūs, – atsikvėpęs pripažino Vasiliauskas. – Tam tikra prasme, taip šiek tiek atsiperka sezono darbas, visgi norėjosi rezultatų ir su komanda. Buvo didelis šansas patekti į atkrintamąsias, bet susiklostė tos finansinės bėdos. Pritrūko lėšų… Kita vertus, likome lygoje, tai buvo svarbu.

O tas pripažinimas… Geriau ir pats tokiu atveju jautiesi, jei kažką dar gauni. Visgi galėjo būti geriau rungtyniaujant su komanda. Apibendrinus, komanda Trabzone man patiko, personalas buvo puikus. Mieste oras geras, nesnigo, šeimai viskas patiko. Tokie aikštėje nematomi dalykai reiškia labai daug. Tuomet jautiesi geriau, laikas bėga greičiau, jautiesi pozityvus, o visa tai jaučiasi ir žaidime.“

Nuotr. Fotodiena.lt/R.Lukoševičius

Kita vertus, geras individualus pasirodymas Turkijoje didelio pasitikėjimo savimi neįpūtė.

Vasiliauskas praėjusį rudenį buvo kviečiamas į Lietuvos rinktinę, kuriai padėjo atrankoje į pasaulio čempionatą. Vėliau, vasario mėnesį, Vasiliauskas Dainiaus Adomaičio skambučio nebesulaukė, o stratego akys vietoje to nukrypo į Vokietiją, kur žaidžia Žygimantas Janavičius.

Po maždaug mėnesio Adomaitis auklėtinius vėl kvies į stovyklą Palangoje, tačiau Vasiliauskas didelių iliuzijų vėl apsivilkti žaliai baltais marškinėliais nekuria.

„Manau, kad rinktinėje vasarą bus žmonių, kurie sezono metu žaidė nedaug, bus tų, kurie tikrai norės ir bus rinktinėje. Treneris galės išmėginti naujas variacijas, nes kiekvieno etapo metu ir taip kažką vis pakeičia. O tas skambutis… Nei laukiu, nei nelaukiu. Jei paskambins, bus malonu, jei ne – suprasiu, neįsižeisiu. Palaikysiu komandą iš šalies.

Adomaitis tiesiog sprendžia savo dilemas, aš į jo galvą neįlįsiu. Mane tai kaip tik motyvuoja, jei nelikau pakviestas. Reiškia, kad kažkur reikia įdėti papildomo darbo, stengtis. Nesu piktybinis. Man svarbiausia, kad komanda laimėjo rungtynes, o dabar rinktinė turi 4-0 santykį. Kitas dalykas, dabar rinktinėje visi bus susirinkę gerų formų, vėlai baigę sezonus, o aš jau toks išsimušęs iš ritmo. Gali būti, kad tai daug lems“, – svarstė Vasiliauskas.