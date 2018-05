Rimas Kurtinaitis: „Mane nustebino mūsų neįgalumas”

Tomo Delininkaičio tolimas šūvis Nuotr.: Fotodiena/J. Elinskas

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Travisas Petersonas Nuotr.: Fotodiena/J. Elinskas

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Tomo Delininkaičio tolimas šūvis Nuotr.: Fotodiena/J. Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Travisas Petersonas Nuotr.: Fotodiena/J. Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Po 9 dienų pertraukos į „Betsafe-LKL“ atkrintamųjų kovas sugrįžęs Vilniaus „Lietuvos rytas“ pusfinalio seriją pradėjo pralaimėdamas Klaipėdos „Neptūnui“ bei prarasdamas namų aikštės pranašumą.

Foto galerija Renaldo Seibučio emocijos Nuotr.: Fotodiena/J. Elinskas Tomo Delininkaičio tolimas šūvis Nuotr.: Fotodiena/J. Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena/J. Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Chrisas Krameris ir Martynas Echodas Nuotr.: Fotodiena/J. Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Travisas Petersonas Nuotr.: Fotodiena/J. Elinskas Simas Galdikas Nuotr.: Fotodiena/J. Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Brandono Fieldso reidas Nuotr.: Fotodiena/J. Elinskas Roko Giedraičio prasiveržimas Nuotr.: Fotodiena/J. Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Rimas Kurtinaitis Nuotr.: Fotodiena/J. Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Jerry Johnsonas Nuotr.: Fotodiena/J. Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Chriso Kramerio dvitaškis Nuotr.: Fotodiena/J. Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Travisas Petersonas Nuotr.: Fotodiena/J. Elinskas Simas Galdikas Nuotr.: Fotodiena/J. Elinskas

Sostinės ekipos strategas Rimas Kurtinaitis negailėjo kritikos auklėtiniams, išskirdamas prastą aukštaūgių žaidimą, tačiau teigė, kad panikuoti dar nėra metas.

Vilniečius į neviltį varė „Neptūno“ aukštaūgio trio – Simas Galdikas, Edgaras Želionis ir Mindaugas Kačinas buvo rezultatyviausi klaipėdiečių žaidėjai, kartu pelnę 43 taškus ir atkovoję 22 kamuolius.

Vis dėlto, Kurtinaičio teigimu, toks uostamiesčio ekipos aukštaūgių žaidimas visai jo nenustebino. „Lietuvos ryto“ strategas pirštu bedė į savo auklėtinių žaidimą.

„Varžovų aukštaūgiai žaidė kaip visada, mane labiau nustebino mūsų neįgalumas ir pastangų neįdėjimas, – rėžė Vilniaus komandos vairininkas. – Šiandien pasigedau kovingumo. Mes visas 50 ant 50 situacijas pralaimėjome. Mažos detalės, bet tai lemia didelius rezultatus. Nekalbu apie atšokusius kamuolius, kuriuos pralaimėjome į vieną pusę. Žinoma, kai pataikymas blogas, gynybinė komanda turi daugiau šansų atkovoti kamuolį, tačiau mes turėtume daugiau stengtis ir kovoti.“

– Kokios pagrindinės pralaimėjimo priežastys?

– Visų pirma noriu pasveikinti „Neptūną“ su geru žaidimu, jie kontroliavo visas rungtynes, išskyrus mačo pradžią mes visada buvome atsiliekančiųjų vaidmenyje. Varžovai pelnytai laimėjo, nes įdėjo daugiau pastangų, geriau kovėsi, buvo geresnė agresija. Mūsų priekinė linija nesužaidė, kaip tikėjomės. Simas Galdikas šiandien dominavo, manau, kad tai buvo pagrindinis koziris, kuris sužaidė labai gerai. Tai buvo pagrindinė mūsų problema.

Rungtynių žaidėjas Mindaugas Kačinas Taškai 11 Naudingumas 18 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 2

– Trečiajame kėlinyje pelnėte 7 taškus iš eilės, bet neužsikabinote, ko pritrūko?

– Tai panašus scenarijus į reguliaraus sezono, kuomet artėjome artėjome, bet kažko pritrūkdavo perlaužti. Gal trūksta pasitikėjimo? Nežinau, tai sudėtinga situacija. Nenoriu kalbėti apie pašalinius veiksnius, kaip pertrauka be rungtynių, tai negali paveikti žaidėjų. Mes neblogai treniravomės. Žinoma, turėjome problemų, nors garsiai apie tai nesakėme – visą savaitę nesitreniravo Chrisas Krameris. Jo žaidimas nebuvo iš geriausių, tačiau jam didelių pretenzijų neturiu, jis visada kaunasi. Pritrūko mums Mavrokefalidžio, pritrūko Petersono. Priekinė linija nesužaidė taip, kaip tikėjausi.

– Rūbinėje kai kurie žaidėjai užsiminė, kad galbūt kažkas per daug pasitikėjo savimi, Jums taip neatrodė?

– Kai kuriu žaidėjų aš nebesuprantu. Nesuprantu sprendimuose, situacijų neįvertiname. Pavyzdžiui, mes norime žaisti greitai, bet norime būti protingi. Turime įvertinti situacijas. Visą sezoną prie to einame, treniruojamės, žiūrime video, tačiau šiandien atrodėme truputį kaip laukiniai. Nuo pradžių bėgome, šokome, metėme bet kur – tas man tai netinka. Blogas pasirinkimas metimų, bloga ir realizacija – po dviejų kelinių buvome įmetė dvitaškių 11 iš 30. Tai labai blogas procentas. Savo aktyvia gynyba mes privertėme varžovus daug klysti, tačiau patys padarėme 12 neišprovokuotų klaidų. Tai koncentracijos, susikaupimo trūkumas. Gal kai kurie žaidėjai per daug savimi pasitiki, bet manau, kad nieko blogo neįvyko. Čia yra serija. Taip, mes praradome namų aikštės pranašumą. Svarbu joje pirmauti po pirmo mačo, tačiau mes vyksime į Klaipėdą kautis.

– Ar nustebino toks „Neptūno“ aukštaūgių žaidimas?

– Mes žinome, ką jie gali. Mes provokuojame Galdiką mesti, bet jis viską sumetė. Želionis yra geras žaidėjas, kuris sužaidė, kaip visada. Galbūt mes jį net kažkiek pristabdėme. Varžovų aukštaūgiai žaidė kaip visada, mane labiau nustebino mūsų neįgalumas, pastangų neįdėjimas. Šiandien pasigedau kovingumo. Mes visas 50 ant 50 situacijas pralaimėjome. Mažos detalės, bet tai lemia didelius rezultatus. Nekalbu apie atšokusius kamuolius, kuriuos pralaimėjome į vieną pusę. Žinoma, kai pataikymas blogas, gynybine komanda turi daugiau šansų atkovoti kamuolį, tačiau mes turėtume geriau kovoti.

– Ar Loukas Mavrokefalidis nebuvo perlaikytas aikštelėje?

– Mes juo tikime. Jis yra mūsų puolimo paspirtis, nes jis ne visada yra aktyvus gynyboje, tačiau iš jo visada ištraukiame gerą puolimą. Šiandien jis to nedavė, pataikymas vos 1 iš 9 – labai prastas. Po rungtynių visada lengviau spręsti, kas buvo ilgiau ar trumpiau, ar ką reikėjo daryti. Mes toliau tikime juo, dėl jo laimėjome daugybę rungtynių. Nesitrauksime nuo pagrindinio plano, o kažkokius niuansus taisysime.

– Po rungtynių ilgai užsibuvote rūbinėje, kokie buvo pagrindiniai pokalbio akcentai?

– Pasakėme taip, kaip yra. Nematau reikalo panikuoti ar kažką daryti. Treneriai pasikalbėjome, kas buvo gerai ar blogai. Pasakėme žaidėjams, kad trūko pastangų, taiklumo, geresnių sprendimų. Nesakėme piktai, nes serija tęsiasi ir nėra ko per daug panikuoti. Žiūrėsime, kaip bus toliau.