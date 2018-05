Stiprėjantis rinktinės keturioliktukas – veikiausiai be žalgiriečių

Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Lukoševičius

Nuotr. Fotodiena.lt/R.Lukoševičius

Ketvirtadienio rytą Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Dainius Adomaitis pristatys kandidatų sąrašą pasaulio čempionato atrankos rungtynėms, o žaidėjų pasirinkimas šį kartą gerokai skirsis nuo pastarųjų dviejų FIBA langų.

Skirtingai nei rudenį ir žiemą, dabar trenerių štabas į rinktinę pašauks ir NBA bei Eurolygos krepšininkus, kurie iki šiol nacionalinės komandos rungtynes atrankoje stebėjo iš šalies.

Adomaičio kariauna net ir be jų buvo neįveikiama – laimėjo visus keturis kartus ir C grupėje tvirtai užima pirmąją vietą. Būtent vasaros langas užbaigs C grupės kovas, kuriose mūsiškiai dar žais Gdansko ir Sopoto sankirtoje esančioje 11 tūkst. žiūrovų talpinančioje „Ergo“ arenoje su lenkais (birželio 28 d.) ir Budapešte 4 tūkst. sirgalių talpinančioje „Tuskecsarnok“ arenoje su vengrais (liepos 1-ąją).

Pirmuose atrankos etapuose lenkams trūko tik Adamo Waczynskio, o vengrams – Adamo Hangos. Lietuvos nuostoliai buvo kur kas rimtesni, tačiau vasarą jų liks mažiau.

Visgi tikėtis pajėgiausios sudėties ir vėl negalima. To priežastis – ilgas ir varginantis Kauno „Žalgirio“ sezonas. Kauniečiai jau sužaidė 78 rungtynes, o vėliausiai sezoną gali užbaigti birželio 22-ąją dieną. Adomaitis į trumpą pasiruošimo stovyklą krepšininkus kvies atvykti birželio 25-ąją.

Dėl šios priežasties, „BasketNews.lt“ žiniomis, tarp 14 rinktinės krepšininkų Kauno „Žalgirio“ atstovų veikiausiai nebus. Į rinktinę pretenduotų Paulius Jankūnas, Edgaras Ulanovas, Artūras Milaknis ir Antanas Kavaliauskas.

Nacionalinėje komandoje neturėtų būti ir Donato Motiejūno, kuris sezono viduryje su rinktinės treneriu Adomaičiu bendravo viešomis frazėmis. Kinijoje sezoną praleidęs D-Mo skundėsi rinktinės atstovų dėmesio stoka, o pats Adomaitis pasisakė norintis, jog žaidėjų nereikėtų įkalbinėti važiuoti į rinktinę.

Net ir be šių krepšininkų Lietuvos rinktinė bus galinga. „BasketNews.lt“ spėja, kaip galėtų atrodyti komandos 14-ukas.

Pasaulio čempionate žaisiančių krepšininkų sąraše tikrai bus abu NBA krepšininkai Jonas Valančiūnas ir Domantas Sabonis, kurie jau anksčiau viešai deklaravo savo norą vasarą apsivilkti nacionalinės komandos marškinėlius.

Prie jų, „BasketNews.lt“ žiniomis, turėtų prisijungti ir pajėgiausių Lietuvos įžaidėjų duetas – Mantas Kalnietis bei Lukas Lekavičius.

Likę du Eurolygos lietuviai iš Milano komandos, Mindaugas Kuzminskas ir Artūras Gudaitis, taip pat veikiausiai vyks į rinktinę. Tiesa, jų sezonas irgi gali užtrukti – vėliausia Italijos lygos finalo pabaigos data yra birželio 17-oji.

Apie rimtus ketinimus žaisti rinktinėje jau anksčiau kalbėjo ir Jonas Mačiulis. Puolėjas pirmadienio vakarą baigė sezoną Krasnodaro „Lokomotiv“ komandoje ir galima neabejoti, kad kaunietis į stovyklą atvyks. Apie tai jis kalbėjo dar prieš daugiau nei mėnesį.

„Iš mano pusės nebus jokių svyravimų. Žinote, gyvenime kartais visko būna, bet tų maivymųsi „kvietė ar nekvietė“ man nebus. Treneris pasakys, tai ir būsiu“, – balandžio mėnesį tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė Mačiulis.

Nuotr. Fotodiena.lt/M.Baranauskas

Prie šių krepšininkų turėtų prisijungti ir Marius Grigonis bei Eimantas Bendžius, kurie Adomaičio treniruojamoje rinktinėje žaidė ir 2017 metų Europos čempionate, ir FIBA languose.

Grigonis žaidžia solidų sezoną Berlyno ALBA klube (Vokietijos lygoje renka 11,8 taško, Europos taurėje pelnė po 11,6 taško). Jis pateko į Vokietijos lygos finalą ir seriją iki trijų pergalių pradės tik birželio 3-ąją, tačiau, „BasketNews.lt“ žiniomis, net ir užsitęsus serijai yra pasiryžęs vykti į rinktinę.

Bendžius buvo rezultatyviausias krepšininkas FIBA languose rudenį ir žiemą, per kuriuos vidutiniškai pelnė po 15,3 taško. 207 cm ūgio puolėjas dėl traumos nežaidė nuo balandžio vidurio, tačiau dabar jau yra visiškai atsigavęs ir pasiruošęs žaisti.

Kvietimo į rinktinę turėtų sulaukti ir Adas Juškevičius bei Renaldas Seibutis. Pirmasis per rinktinės langus rinko po 8,3 taško, o Seibutis metė po 7 taškus. Tiesa, Seibutis nebūdavo perlaikomas aikštėje – susikrovus pranašumą, jis sėsdavo ant suolo, o jį pakeisdavo jaunieji krepšininkai.

Adomaitis jau po praėjusio Europos čempionato viešai kalbėjo, kad sudėtyje norėjo matyti Renaldą Seibutį, tačiau gynėjui reikėjo išspręsti sveikatos problemas. Šį sezoną Renaldas LKL pelno po 13,5 taško bei pretendavo tapti lygos MVP.

Paskutines tris vietas rinktinės 14-uke turėtų užimti jaunieji krepšininkai. Pirmuose dviejuose FIBA languose buvo kviečiami jaunieji Arnoldas Kulboka ir Laurynas Birutis, antrajame – Martynas Echodas. Tiesa, pastarasis, kaip ir „Žalgirio“ krepšininkai, gali itin vėlai užbaigti LKL sezoną.

Nuotr. Fotodiena.lt/M.Baranauskas

Birutis ir Kulboka pirmajame lange nė nebuvo registruoti rungtynėms, o Echodas sužaidė dvejas rungtynes antrajame lange ir vidutiniškai pelnė po 8,5 taško ir sugriebė po 7 kamuolius.

Rinktinėje pastaraisiais metais nėra tikro sunkiojo krašto puolėjo. Šioje pozicijoje žaidė tai Jonas Mačiulis, tai Eimantas Bendžius, tai Mindaugas Kuzminskas. Domantas Sabonis NBA įrodė, kad geriausiai jaučiasi vidurio puolėjo pozicijoje.

206 cm ūgio Echodas Vilniaus „Lietuvos ryte“ žaidžia ir vidurio puolėjo, ir sunkiojo krašto puolėjo pozicijose, o Lietuvos rinktinėje turi šansą įsitvirtinti ketvirtoje pozicijoje.

Kulboka yra vienintelis šiame sąraše, kurio vasarą laukia ir jaunimo rinktinė. Liepos 14-22 dienomis Europos dvidešimtmečių čempionatas vyks Vokietijoje.

Kulboka gali nežaisti rinktinėje tuo atveju, jeigu NBA naujokų biržoje išgirstų savo pavardę, o tuomet jo sprendimas priklausytų ir nuo naujos komandos.

„BasketNews.lt“ rinktinės keturioliktuko spėjimas:

Įžaidėjai: Mantas Kalnietis, Lukas Lekavičius, Adas Juškevičius

Atakuojantys gynėjai: Marius Grigonis, Renaldas Seibutis, Arnoldas Kulboka

Lengvieji krašto puolėjai: Jonas Mačiulis, Mindaugas Kuzminskas

Sunkieji krašto puolėjai: Domantas Sabonis, Eimantas Bendžius, Martynas Echodas

Vidurio puolėjai: Jonas Valančiūnas, Artūras Gudaitis, Laurynas Birutis