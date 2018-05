Lietuvos rinktinės kandidatų sąraše – 15 pavardžių

Hdhs

Lavonu rinktine.. Kalnietis? Giedraitis? Girdziunas? Seibutis? :D Pjauna visiskai Adomaitis.. Su visa pagarba Maciuliui, jau irgi laikas uzleist savo vieta.. Ant Motiejuno uzsisiko, nes sezono metu neatskrido is Kinijos padet pries silpniausias rinktines suzaist? Grybas.. Ok, cia viska suzais, viska laimes, nes pilnai uztenka tokios rinktines.. Bet tai kai reikes zaist pries rimtus varzovus ir bus nulinis susizaidimas, nes rinktinej bus kiti zaidejai, ka tada snekes? Man atrodo reiktu ji stumt lauk is rinktines ta Adomaiti, zaidejus renkasi ne pagal pajeguma o pagal savo simpatijas jiems. Liudna, nes bus menki pasiekimai.



