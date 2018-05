„Fenerbahče“ sirgaliais nepatenkintas Obradovičius: „Turime milijonus fanų, bet kur jie?“

Nuotr.: AP – Scanpix

Nuotr. AP – Scanpix

Stambulo „Fenerbahče“ Turkijos lygos ketvirtfinalio serijoje kol kas ramiai tvarko reikalus su Bandirmos „Banvit“ komanda, tačiau po antrųjų rungtynių Željko Obradovičius buvo nepatenkintas.

Tiesa, šįkart jo nepasitenkinimą kėlė ne auklėtinių žaidimas, o vangiai į Turkijos pirmenybių kovas besirenkantys vietos sirgaliai.

Atvirą nuomonę apie žemą „Fenerbahče“ rungtynių lankomumą Obradovičius išsakė spaudos konferencijoje.

„Esu dėkingas visiems sirgaliams, kurie šiandien mus palaikė, bet liūdniausia tai, jog per pusfinalius mus palaiko tik 3500 aistruolių, o pirmose rungtynėse jų buvo dar mažiau. Mano žaidėjai to nenusipelnė. Sezono abonementus turi 7000 sirgalių, tačiau pasirodo tik pusė iš jų, kažkas negerai. Visuomet esu pasirengęs visus išklausyti, bet tam, kad būtum didelis klubas, tau reikia sirgalių, nes be jų nieko negali pasiekti.

Mano žaidėjai nusipelnė žaisti pilnoje arenoje, o ypač – per atkrintamąsias. Atiduodame visas jėgas. Ar tai yra žinutė, kad sirgaliams nerūpi Turkijos lyga? Galima priimti ir taip, galbūt ir yra taip manančių. Turime milijonus „Fenerbahče“ sirgalių, bet kur jie? Gal jie nėra patenkinti komanda ir treneriu? Jei tai yra problema, esame atviri diskusijoms, sprendimas yra paprastas. Ačiū tiems, kurie atėjo“, – piktas dėstė legendinis serbas.

Oficialiai pateikiama, kad antrąsias serijos rungtynes „Ulker Sport“ arenoje stebėjo 8000 aistruolių, tačiau šie duomenys veikiausiai neatitinka realybės.

Tiesa, gerokai smukęs lankomumas po tarptautinio pasirodymo nėra tik Eurolygos vicečempionų problema. Pavyzdžiui, pirmoji Kauno „Žalgirio“ „Betsafe-LKL“ pusfinalio akistata su „Lietkabeliu“ namie sudomino tik 2722 aistruolius.