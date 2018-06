Finalo starte – 51 pelnytas LeBrono taškas, apmaudi Smitho klaida ir „Warriors“ išsigelbėjimas

Mano Karaliau tu vel apsisikai

As visas rungtynes masturbavausi ziuredamas i savo gyvenimo mesija, kuriam kiekviena sezona istisai apziojes bunu jo fala, dziaugiausi kad rungtynes ejo taskas i taska, svajojau ir tampiau tarp koju savo kraneli.. Dabar as puikiai suvokiu kad Warriors su taip nekenciamu slieku istempe rungtynes ir daugiau tokiu fuksovu rungtyniu mano Karaliui nebebus. As neviltyje kad mano Karalius vos šeštuoju žaidėju NBA istorijoje perkopes 40 tasku ir riba, bet butent jis vienintelis prasiko rungtynes.