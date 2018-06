Išskirtinių duomenų aukštaūgis prieš NBA naujokų biržą greičiu aplenkė Westbrooką ir Wallą

Nuotr. AFP – Scanpix

Įspūdingų duomenų vienas geidžiamiausių NBA naujokų biržos krepšininkų 20-ies metų 216 cm ūgio Mohamedas Bamba treniruotėje su Čikagos „Bulls“ komanda pademonstravo puikų greitį.

Skelbiama, kad trijų ketvirtadalių krepšinio aikštės ilgio distanciją jis įveikė per 3,04 sekundės.

Bamba buvo greitesnis nei dabar NBA rungtyniaujantys geriausi gynėjai. Russellas Westbrookas ir Dwyane’as Wade’as prieš NBA naujokų biržą šią distanciją įveikė per 3,08 sek., Jamesas Hardenas – per 3,13, Johnas Wallas – per 3,14, Kemba Walkeris – per 3,16, Victoras Oladipo – per 3,25.

Bamba taip pat išsiskiria neįtikėtinai ilgomis rankomis. Jo išskėstų rankų plotis siekia net 240 cm. Šiuo metu NBA lygoje ilgiausias rankas turi Rudy Gobertas, kurio ištiestų rankų plotis siekia 234 cm.

ESPN ir „Bleacher Report“ prognozuoja, kad Bamba NBA naujokų biržoje bus pasirinktas pirmajame penketuke.

Praėjusį sezoną Teksaso universitete centras vidutiniškai pelnydavo po 12,9 taško, atkovodavo po 10,5 kamuolio bei blokuodavo po 3,7 metimo.

Jaunojo krepšininko žaidimo epizodai: