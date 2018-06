„Raptors“ fanai apie Šarą: sužavėjusi asmenybė, palyginimai su Stevensu ir abejonė dėl tinkamos sudėties

NikodemasDviprasmiškos nuotaikos. Taip Jasikevičius velniškai gabus ir perspektyvus treneris bet tai ateityje o ne dabar. Būkime sąžiningi prieš patys savę per du sezonus Žalgiri jis nieko neįrodė. Taip pasiekė Top8 tai išties pagarbos vertas žingsnis tokiom organizacijom kaip Žalgiris ar Chezda. CSKA berselona uždaviniai tik nugalėti tad įdomu kaip jis Top klube atrodytų. Norisi nenori matau panašumų su Edgaru Jankausku kuris irgi buvo nuostabus žaidėjas bet trenerio kėdėje mažai patirties. Aišku linkiu didžiausios sėkmės Jasikevičui juk tai be 5min nacionalinės rinktinės treneris. NBA kitas pasaulis visai kita kultūra gėriau tinkamai pribresti nes po NBA kritusias akcijas bus sunku pakelti--parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt

Broli, kodel tu pradedi gert nuo pat ankstaus ryto? sakai, kad nieko nepasieke tame paciame pripazisti, kad patekimas i top 8 didelis pasiekimas :D wow, duok man to paties ka tu vartoji, nes velka gerai. Atejus Jasikeviciui, Raptors ka reiktu daryt tai Lowry pakeist kitu izaideju ir saras is jo padarytu zvaigzde, JV manau taip pat butu labai, labai solidus ir naudingas :D tik zinoma butu reikalu, reikaliuku sustyguojant kas komandoje autoritetas, daug kas megsta kist D. Blatto pavyzdi, bet atminkit, jis treniravo komanda su ne kuo kitu, o James, jo autoriteto niekaip nenuignoruosi. Anyways, jeigu Raptors ir pasiulytu kontrakta Sarui, manau, jog jis atsisakytu :)