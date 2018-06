Į teisėjų kambarį užsukęs Galdikas: „Gal buvome pernelyg agresyvūs“

Rokas Giedraitis Nuotr.: Fotodiena/J. Elinskas

Simas Galdikas žino, kad rungtynių metu užfiksuotos ar neužfiksuotos pražangos gali atrodyti visai kitaip, kai jas ramiai įvertini žiūrėdamas rungtynių įrašą. Tačiau po penktųjų LKL pusfinalio serijos rungtynių jis vis tiek užsuko į teisėjų darbo kambarį „Siemens“ arenoje ir trumpai su jais pabendravo.

Apie ką buvo kalbėta? Pats Galdikas pateikė labai savotišką versiją.

„Dėl atostogų. Planuojame vykti atostogauti, tai norėjome apsitarti dėl kelionės, – pokalbio su teisėjais detales aiškino Galdikas. – Sezonas į pabaigą, nieko ypatinga. Galvojame į Ispaniją skristi, renkame chebrą.“

„Neptūnas“ trečiadienį „Siemens“ arenoje 82:88 nusileido Vilniaus „Lietuvos rytui“ ir pralaimėjo pusfinalio seriją 2-3. Klaipėdiečiai šiame mače prasižengė 38 kartus, o tai – daugiausia LKL per pastaruosius 10 metų.

Anot Galdiko, visada reikia prisitaikyti prie teisėjavimo, o šį kartą jo komandai tai nepavyko.

„Šiandien fiksavo taip, kitas rungtynes – kitaip. Mūsų darbas prisitaikyti prie teisėjų. Už vieną kontaktą gauni vienose rungtynėse, žiūri, reiškia, tada (reikia) mažesnio kontakto. Kitose rungtynėse žiūri, kad su didesniu gali žaisti. Reikia taikytis prie teisėjų“, – aiškino Galdikas.

Po rungtynių rūbinėje jis neskubėjo praustis – sumerkęs kojas į ledo kibirą, ilgai žiūrėjo į vieną tašką ir persirengimo kambarį paliko paskutinis. Aukštaūgis žaidė dviejuose paskutiniuose LKL finaluose, iš pradžių su „Neptūnu“, po to – su Panevėžio „Lietkabeliu“, bet šį kartą liko už finalinės serijos ribų.

Galdikas dar pirmajame kėlinyje per 3 minutes susirinko 2 pražangas ir sėdo ant suolo. Ketvirtojo pradžioje iš pradžių Edgaras Želionis, o paskui ir Galdikas gavo po penktąją pražangą ir abu buvo priversti baigti rungtynes anksčiau laiko.

„Šį kartą fiksavo viską, neleido kontakto, dėl to ir išsibaudavome, gal buvome pernelyg agresyvūs, – spėliojo Galdikas. – Reikia žiūrėti video, kokios buvo klaidos. Treneriai išanalizuoja, iškarpo, siunčia mums, turime video peržiūras su komanda. Kai bėgioji aikštėji, atrodo vienaip, pasižiūri video, ten visai kitaip.“

„Neptūno“ aukštaūgis sako tik per vaizdo peržiūrą supratęs, kad per stipriai ketvirtajame mače Klaipėdoje užvožė Rokui Giedraičiui, dėl to prieš šias rungtynes varžovo atsiprašė.

Klaipėdos klubui liko kova dėl trečiosios vietos, kuri, anot Galdiko, tokia pat svarbi.

„Čia buvo sezono rungtynės, skaudu tas pralaimėjimas, – sakė Galdikas. – Bet dar liko kova dėl medalio. Neturime nuleisti rankų ir toliau kovoti.“