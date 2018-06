Rekordą pasiekęs Durantas sudaužė trigubą dublį surinkusio LeBrono viltis

Crap king

Where is the king? Did he play?



Puikus gynejas kiek teko girdet - kodel vengia dengt Duranta?



Vien todel, kad nebutu isniekintas, LeBlocked nesigina pries KD, o ta daryti liepe JR :)))



Vat ir viskas tuom pasakyta apie sudu karaliu.



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt