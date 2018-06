Naujoji LKL sistema: daugiau komandų ir mažiau rungtynių?

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas Šiemet Lietuvos krepšinio lygos sezonas pasibaigs vėliausiai pirmenybių istorijoje. Anksčiausia įmanoma sezono pabaigos data yra birželio 16 diena, o vėliausia – birželio 22-oji. Tai bus antrasis sezonas iš eilės, kuomet LKL paskutinės rungtynės sužaidžiamos vėliausiai istorijoje. Prieš metus LKL finalas baigėsi birželio 9-ąją. Šiemet tą pačią dieną finalas tik prasidės. Kitą savaitę, birželio 13-ąją, įvyks LKL valdybos posėdis, kuriame susirinks visų komandų atstovai, taip pat LKL prezidentas Remigijus Milašius bei lygos direktorius Romualdas Brazauskas. Susirinkime turėtų būti pristatyti naujos varžybų sistemos variantai. Šiuo metu galioja keturių ratų sistema, pagal kurią 10 ekipų rungtyniauja po 36 kartus. „BasketNews.lt“ žiniomis, galimas variantas, kad komandų skaičius bus padidintas iki 12. Tuomet reguliariame sezone klubai žaistų du ratus (po 22 rungtynes), o vėliau komandos būtų padalintos į dvi grupes po 6 ekipas, kurios vėl sužaistų po du ratus (dar 10 rungtynių). Taip reguliariame sezone vietoje dabartinių 36 rungtynių liktų 32 mačai. Kaip 10 komandų skaičius išaugtų iki 12? „BasketNews.lt“ žiniomis, 12-ąja LKL komanda pretenduoja tapti „Jonavos“ klubas, kuris turėtų sumokėti stojamąjį mokestį. Jis siekia 400 tūkst. eurų. Lygoje taip pat liktų visi 10 šį sezoną pirmenybėse žaidę klubai bei Šakių „Vytis“, kuris į stipriausią šalies lygą pateks sportiniu principu. Kitas galimas variantas – palikti 10 komandų, tačiau taip pat reguliarųjį sezoną sutrumpinti iki dviejų ratų (po 18 rungtynių), po jų komandos skiltų į dvi grupes po 5 ekipas, o šiame etape vėl būtų rungtyniaujama 2 ratus (po 8 rungtynes). Tokiu atveju rungtynių skaičius nuo 36 sumažėtų iki 26. Tai – tiek pat mačų, kiek ir Graikijos lygoje, kurioje 14 ekipų varžosi dviejų ratų sistema. Pokyčių privalu imtis dėl kelių priežasčių. Visų pirma, LKL sezonas išsitęsė pernelyg ilgai. Dar iki 2014 metų krepšinio batalijos baigdavosi gegužės mėnesį, o dabar – birželio antroje pusėje. Panašu, kad pernelyg užsitęsęs sezonas atsirėmė į lankomumą – žmonės svarbiausiose kovose vangiai renkasi į arenas. Šį sezoną LKL ketvirtfinalyje ir pusfinalyje sužaistos šešios serijos. Tik dviejose serijose lankomumo vidurkis buvo didesnis nei tas, kurį abi komandos tarpusavio dvikovose fiksavo reguliariame sezone. Lankomumas, palyginus su reguliariu sezonu, pakilo tik Panevėžio „Lietkabelio“ ir „Šiaulių“ serijoje (+261) ir Vilniaus „Lietuvos ryto“ bei Utenos „Juventus“ akistatoje (+488). Ryškiausias nuosmukis – Kauno „Žalgirio“ ir „Lietkabelio“ kovoje. Reguliariame sezone šių ekipų rungtynes vidutiniškai stebėjo 5198 aistruoliai, o jų pusfinalio akistatose vidutiniškai rinkosi po 2937 žiūrovus. Tai – net 2261 žiūrovu mažiau. Didžiausia intriga LKL atkrintamosiose kol kas užfiksuota pusfinalyje tarp „Lietuvos ryto“ ir „Neptūno“, tačiau ir šios akistatos sulaukė mažiau dėmesio nei ankstesnės dvikovos reguliariame sezone. Pusfinalio mačuose tarp šių ekipose į arenas ateidavo vidutiniškai 739 žiūrovais mažiau nei reguliariame sezone. Visų serijų lankomumo palyginimas su komandų tarpusavio kovomis reguliariame sezone: Atkrintamųjų varžovai Lankomumo vidurkis tarpusavio mačuose reguliariame sezone Lankomumo vidurkis

atkrintamųjų serijoje Skirtumas „Žalgiris“ – „Nevėžis“ 2052 1678 -374 „Žalgiris“ –„Lietkabelis“ 5198 2937 -2261 „Lietkabelis“ – „Šiauliai“ 2506 2767 +261 „Lietuvos rytas“ – „Juventus“ 1969 2457 +488 „Lietuvos rytas“ – „Neptūnas“ 5422 4683 -739 „Neptūnas“ – „Pieno žvaigždės“ 1600 1300 -300 Vid. 3124 Vid. 2637 Vid. -487 LKL reguliarusis sezonas trunka 36 rungtynes, o tai yra didžiausias skaičius tarp visų pajėgiausių Europos nacionalinių čempionatų. Mažiausiai nuo LKL atsilieka Vokietijos, Ispanijos ir Prancūzijos čempionatai, kuriose reguliariame sezone žaidžiamos po 34 rungtynes. Palyginimui, keturių ratų sistemą turinčioje LKL dalyvauja 10 komandų, o minėtose lygose – po 18. Italijos ir Turkijos lygose reguliariame sezone žaidžiama po 30 rungtynių, Graikijos krepšinio lygos – 26, VTB Vieningoje lygoje – 24. Lietuvos krepšinio lyga, kartu su Italijos „Lega Basket“, Europoje turi ilgiausias atkrintamąsias varžybas. Abiejose lygose ketvirtfinaliuose ir pusfinaliniuose kovojama iki 3 pergalių, o finale – iki 4. Tuo metu Ispanijoje, Turkijoje, Prancūzijoje ir Graikijoje ketvirtfinaliai vykdomi iki 2 pergalių. Tokia pati sistema LKL buvo vykdoma iki 2014-2015 m. sezono. Europoje visos stipriausios lygos pusfinalius rengia iki trijų pergalių. Tuo metu rungtynių skaičius finale išsiskiria. Kovoje dėl titulo be LKL iki keturių pergalių kovojama Italijoje ir Turkijoje. Tuo metu finale iki 3 laimėjimų žaidžiama Ispanijoje, Vokietijoje, Graikijoje ir Prancūzijoje. Lyga Rungtynių skaičius reguliariame sezone Minimalus mačų skaičius atkrintamosiose Maksimalus mačų skaičius atkrintamosiose LKL (10 klubų) 36 10 17 Ispanijos ACB (18 klubų) 34 8 13 Turkijos lyga (16 klubų) 30 9 15 Italijos Lega Basket (16 klubų) 30 10 17 Prancūzijos LNB (18 klubų) 34 8 13 VTB Vieningoji lyga (13 klubų) 24 5 7 Vokietijos lyga (18 klubų) 34 9 15 Graikijos lyga (13 klubų) 26 8 13 Skaičiai tokie, kad LKL turi ir ilgiausią reguliarųjį sezoną, ir ilgiausias atkrintamąsias varžybas, tačiau mažiausią kiekį komandų. Yra ir dar vienas Lietuvos stipriausios lygos išskirtinumas Europoje. Europos elitinėse lygose nežaidžiamos rungtynės dėl trečiosios vietos. Kovos dėl bronzos nevyksta Ispanijoje, Turkijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Vokietijoje, tačiau Lietuvoje jos rengiamos metai po metų. Pagal „Eurohoops“ Europos nacionalinių čempionatų reitingą, minėtos 5 užsienio lygos patenka į geriausiųjų šešetuką. LKL rikiuojasi 10 vietoje, tačiau iš stipriausių lygų pavyzdžio neperima. Kitą savaitę LKL valdyba spręs klausimą, kaip keisti čempionato sistemą, ar bus priimtas Šakių „Vytis“, ar bus pratęstas Kėdainių „Nevėžio“ dalyvavimas LKL, paaiškės sprendimas ir dėl komandų skaičiaus didinimo. Atėjo laikai, kai Europos turnyruose žaidžia po 6 Lietuvos komandas, tad tokio ilgo nacionalinio čempionato nebereikia. „Lietkabelis“ šį sezoną sužais bent 59 rungtynes, „Neptūnas“ – bent 65, „Lietuvos rytas“ – bent 67. Panašiai po tiek mačų bus sužaidusios Eurolygos komandos, nepatekusios tarp 8 stipriausių ekipų. Apie bent 85 rungtynes per sezoną sužaisiantį Kauno „Žalgirį“ nėra ko kalbėti. Jau dabar galima sakyti, kad tai veikiausiai bus pats didžiausias skaičius tarp visų Eurolygos komandų. Su „Žalgiriu“ dar gali susilyginti Eurolygos čempionė Madrido „Real“, tačiau tam ši komanda likusiose Ispanijos lygos pusfinalio ir finalo serijose turėtų prireiktų visų lemiamų rungtynių. Nuo 2019-2020 metų sezono Eurolygoje prisidės dar dvi komandos, tad „Žalgirio“ rungtynių skaičius gali dar labiau išaugti. Kad komandoms tvarkaraštis nebūtų sunkiai pakeliamas, LKL valdyba ėjimus turėtų pradėti jau kitą trečiadienį.

