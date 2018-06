Kitą sezoną BBL pirmenybės veikiausiai nevyks

peace

Viskas cia okey. Sita lyga reikia naikint. Vietoj to, kad i LKL imt sudu vyti, kuris net miesto neturi ir kitas beprasmes komandas, kurios subankrutuos per metus, paimti 4 pajegesnias Latvijos /Estijos komandas. Atstumai nedideli, ju vietiniai cempionatai nekonkurencingi, plius is Lietuvos cempionato lengviau isplaukt i Europos vandenis, todel su malonumu jos prisijungs. Ziurovam tikrai bus idomiau ziuret kaip neptunas kapojasi su vef o ne daro jonava 30-40 tasku. Plius LKL ivest grieztas salygas klubams - nemaziau nei 0.5 lemo biudzetas, sale nemazesne nei 1500 vietu, baust klubus, kuriu sudetyje pasikeicia daugiau nei puse komandos zaideju sezono metu. Ipareigot klubus kad pasirasant sutartis su zaidejais, kad ispirkos atveju klubas gautu ne maziau kaip 1/10 savo biudzeto, nes graudu ziureti kaip isperka geresnius zaidejus kitu lygu komandos lapkricio viduryje. Plius reikalaut kad klubai turetu normaliai organizacine struktura su marketingo specialstu, fizinio rengimo treneriu ir pan. Visiem tik geriau. WIN WIN.