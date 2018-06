Perkinsas „apdovanojo“ Durantą dviem viduriniais pirštais

Kas atejo per laikai, kai savigarba yra pamirstama ir vietoje jos islenda durnumas. Perkinsas visada toks buvo, niekam tikes, nieko nepasiekes, jokios karjeros neturintis, jokio rekordo, jokios nominacijos, jokio apdovanojimo apart shaqtin a fool laureatas. Ir tokie dar bando izeidineti geriausius pasaulio krepsininkus. Perkinsas aplamai padugne. Pamenu eme interviu is R Allen ir paklause kodel jo nemegsta Celtics senbuviai, tie su kuriais jis ziedus laimejo? Tai priezastis ta, kad R Allen isejo i Miami. Ir labiausiai del to viesojoje erdveje ir Inside NBA pergyveno ir purvais ant R Allen drapste butent Perkinsas ir G Davis. Nors R Allen sako, kad jam del to labai buvo skaudu nes butent jis ir padejo pritapti Perkinsui ir Davisui Bostone, buvo ju mentorius ir draugas.Perkinsas toks ir liko - meslo kruva.