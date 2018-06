LeBronas: „Paskutinėse trejose rungtynėse žaidžiau su praktiškai lūžusia ranka“

Asd

Koks jis kraupus:D pralose 4-0 sausai ir issisiepes sedi atmazus meto oj zaidziau suluzusia ranka nevykelis eilini karta finale nieko neparodo jeigu jam nepadeda kiti zaidejai dabar verks eis i kita komanda tada verks kad zaideju reik nauju vel pralos finala ta pati istorija best player in the world:D juokas pro asaras isivaizduokit koki kobe ar mj pralosusi 4-0 jauciu kita ryta salej jau metytu iki nukritimo



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt