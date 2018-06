Milakniui duoklę atidavęs Kurtinaitis: „Jis šiandien buvo puikus“

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Vilniaus „Lietuvos rytas“ finalinę Lietuvos krepšinio lygos („Betsafe-LKL“) seriją pradėjo pralaimėjimu, tačiau vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis situacijos per daug nedramatizavo ir teigė, kad jo auklėtiniai sužaidė ganėtinai neprastas rungtynes.

„Truputėlį nepavyko rungtynės, nors visuma buvo nebloga ir tris kėlinukus kovojome kaip lygūs su lygiais, – spaudos konferencijoje sakė Kurtinaitis. – Aišku, buvo momentas, kai nepataikėme ir paleidome „Žalgirį“, nesugebėjome jų sukontroliuoti.“

„Jeigu imtume pagal techninius skaičius, nėra viskas taip blogai. Aišku, gal pataikymas mūsų blogas, nemetėme tiek baudų, bet padarėme mažai klaidų. Rungtynės nepavyko taip, kaip norėjome, bet jos nebuvo prastos“, – teigė vilniečių strategas.

– Detalizuojant Milaknio tritaškį, ar tai buvo kertinis rungtynių momentas?

– Taip. Šiandien Milaknis sužaidė labai puikiai. Kelis kartus suklydome gynyboje, nes metė visiškai laisvas, bet pajautęs metimą taip pat pataikė ir sunkių metimų. Jo pataikymas – 6 iš 7 – ir buvo kertinis akmuo.

– Ar buvo įmanoma prieš jį apsiginti?

– Anksčiau pavykdavo, šiandien neapsigynėme.

– Šiandien bandėte taikyti zoninę gynybą. Kiek tai pavyko?

– Kartais pavyko, kartais ne. Kaitaliojome gynybines schemas, kai kurios veikė, kai kurios ne. Bet nemanau, kad zona buvo blogiausias variantas šiandien.

– Kiek Chriso Kramerio pataikyti tritaškiai palengvintų jums gyvenimą?

– Labai palengvintų. Manau, jis neturi problemų su fizine kondicija, čia daugiau psichologija. Bet jis yra pakankamai protingas ir nesvaido, bet būdamas laisvas jis privalo mesti.

– Ar prieš Brandoną Daviesą gali kas nors apsiginti?

– Sudėtinga. Jis mums įmetė taškų atkovojęs kamuolius arba su mūsų baudomis. Nenoriu kalbėti apie meistriškumus, Martynas Echodas mums duoda labai daug naudos, bet kartais negalime sulaikyti tokio tipo žaidėjų, kuris dominuoja ir Eurolygoje.

Rungtynių žaidėjas Artūras Milaknis Taškai 24 Naudingumas 27 Tritaškiai 86% 6/7 Atkovoti kamuoliai 3

– Šiandien buvote išleidęs Jimmy Baroną, bet greitai jį vėl pasodinote. Kodėl jo minutės taip drastiškai krito?

– Baronas turėjo piršto lūžį, be krepšinio praleido pusantro mėnesio. Ir manau, kad dabar jau per mažai laiko, jog jis galėtų grįžti tokiose atsakingose rungtynėse.

– Ketvirtajame kėlinyje ant parketo buvo sukniubęs Rokas Giedraitis. Kas jam nutiko?

– Nemačiau. Prašiau peržiūrėti teisėjų, bet jie sakė, jog negali peržiūrėti.

– „Žalgiris“ padarė 29 rezultatyvius perdavimus. Ar šiandien žalgiriečių kamuolio judėjimas buvo ypatingas?

– „Žalgiris“ visą sezoną žaidžia gerai. Šiuo aspektu mūsų vidurkiai gerokai krito – reguliariajame sezone buvo 22, dabar 15 ar 16. „Žalgiris“ labiau nei mes žaidė komandinį krepšinį.

– Šiandien Artūras Jomantas rungtynes pradėjo startiniame penkete. Kokia to priežastis?

– Nenorėjome, kad Ulanovas žaistų ant ūso, o Jomantas šito sustabdymui yra geras žaidėjas. Be to, jis mažai žaidė serijoje su „Neptūnu“ ir jis yra šviežesnis. Didelių priekaištų jam neturiu.