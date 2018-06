Atsakas sostinėje: „Lietuvos rytas“ nutraukė sausrą finalo serijose

Oficialu pranešama Vilniaus LRytas ir Kauno Žalgiris atliko žaidėjų mainus ir nuo kito sezono sezono Martynas Echodas žais in Žalgiris, Laurynas Birutis žais in LRytas, Žalgiris seniai norėjo universalaus pf/c Echodo, be to turi dar centrus Davis'a ir Kavaliauska, o LRytas norėjo tikro centro vietoj veterano Mavrokefalidzio kuris paliks komanda.



Pasak naujo LRyto trenerio D.Adomaičio kiti LRyto nauji pirkiniai - Peyton Siva, Josh Owens, Erick Green, Eimantas Bendžius.



