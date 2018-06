Po Tarolio karjeros rungtynių – abiejų trenerių liaupsės

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Donatas Tarolis sužaidė karjeros rungtynes LKL pirmenybėse, tačiau Panevėžio „Lietkabeliui“ jo indėlio nepakako – Ramūno Butauto auklėtiniai namie 69:71 pripažino Klaipėdos „Neptūno“ pergalę.

Tarolis per 25 minutes įmetė 26 taškus (9/11 dvit., 1/1 trit., 5/7 baudos), sugriebė 10 kamuolių, perėmė 1 kamuolį, blokavo metimą, išprovokavo 8 pražangas ir pats dukart pažeidė taisykles bei surinko 40 naudingumo balų.

24-erių metų 203 cm ūgio puolėjas pagerino savo asmeninius pelnytų taškų ir surinktų naudingumo balų rekordus. Iki šiol puolėjas LKL daugiausiai buvo įmetęs 19 taškų ir surinkęs 26 naudingumo balus.

Po tokių rungtynių Tarolis susilaukė ir Butauto, ir Kazio Maksvyčio pagyrų.

„Donatas yra talentingas žaidėjas ir aš džiaugiuosi, kad jis vis tvirčiau ir tvirčiau jaučiasi. Aš jam jaučiu begalinę simpatiją ir kaip žmogui, ir kaip krepšininkui“, – spaudos konferencijoje kalbėjo treneris.

„Reikės pergalvoti gynybą prieš Donatą, – dėstė Maksvytis. – Mes eidavome į pagalbą nuo jo. Mes negavome nuo jo tritaškių, tačiau tuo metu, kai eidavome į pagalbą, gaudavome jo įkirtimus. Jis labai daug taškų susirinko agresyviu žaidimu. Tai yra Tarolio stichija. Reikės pasukti galvą, kaip eliminuoti šį veiksmą.“

„Lietkabelio“ ir „Neptūno“ serijoje įsivyravo lygybė 1-1. Po šio mačo Butautas kalbėjo apie šaltų nervų stoką, problemą dėl „Neptūno“ puolime atkovotų kamuolių, namų aikštės pranašumo reikšmę ir Vaido Čepukaičio vaidmenį, kuris šįkart nepakilo nuo suolo.

– Ką galite pasakyti apie šias rungtynes?

– Sveikiname „Neptūno“ žaidėjus, sirgalius ir trenerius su pergale. Rungtynės buvo labai kietos ir įtemptos, abiejų komandų krepšininkai atidavė daug pastangų. Pabaiga priklausė „Neptūnui“, kuris iškovojo pergalę ir rezultatas tapo 1-1. Viskas grįžo į pradinę padėti, tad viskas prasidėjo iš naujo.

– Ilgai užtrukote rūbinėje. Ką sakėte žaidėjams?

– Mes šiandien labai stengėmės, tad negaliu turėti priekaištų nė vienam krepšininkui. Vertėmės per galvą, bet dėl per didelio noro mes pamiršdavome tai, ką tarėmės, net ką kalbėjome per minutės pertraukėlę. Norėjome varžovą įveikti jėga ir individualiais veiksmais. Tai yra iš didelio noro.

Pasakiau krepšininkams, kad kitose rungtynėse turime žaisti su tuo pačiu užsidegimu, tačiau šaltais nervais. Jie jautė, kad žaidžia namie ir būtinai turi laimėti.

– „Neptūnas“ puolime sugriebė 16 kamuolių. Kas tai lėmė?

– Trūko koncentracijos. Taip, kartais jie atkovojo kamuolius tuomet, kai mes keitėmės ir jie įgijo ūgio persvarą. Bet daugumą kamuolių praradome dėl koncentracijos. Ypač tuomet, kai kamuolys atšokdavo toli.

Kai reikia gintis ne 24 sekundės, o daugiau, tai yra nelengva, pats apsisunkini gyvenimą. Nenorėčiau sumažinti „Neptūno“ nuopelnų – jie padarė išvadas, gynėsi kitaip nei Klaipėdoje ir mums sukėlė daug sunkumų. Rungtynės buvo gynybinio plano, abi ekipos gerai gynėsi. Buvo ir daug kovos vienas prieš vieną. Sunkios rungtynės tiek fiziškai, tiek psichologiškai.

– Ar šioje serijoje matote daugiau žaidžiantį Vaidą Čepukaitį?

– Taip, tai yra atkrintamosiose ir dabar yra reikalingas kiekvienas krepšininkas. Nežinia, kas gali nutikti vėliau, galbūt mes priimsime kitokius sprendimus.

– Ką šioje serijoje reiškia namų aikštės pranašumas?

– Aš apskritai niekada į tai nekreipiu dėmesio. Gal kai kuriems žaidėjams tai turi reikšmės, bet manau, kad mes juk nepakeičiame laiko juostų, nepasikeičia meniu ir nėra didelio skirtumo. Aš į tai nekreipiu dėmesio ir manau, kad taip pat yra su daugeliu krepšininkų.

– Kas turėtų įvykti, kad Klaipėdoje vėl pasiektumėte pergalę?

– Manau, kad turėtume žaisti su šaltesniais nervais. Mes tikėjomės tokios gynybos, bet žaidėjai degė ir perdegė, jie norėjo lipti per galvas ir greičiau laimėti rungtynes. Ką padarysi, būna ir taip. Tai yra normalu.

