LKL verdiktas: lieka 10 komandų ir keičiamas atkrintamųjų formatas

Slavomiras

Pagaliau cirka ismete. Gi seniau dar kai sakalai LKLe buvo, vilniaus komanda zaide toje pacioje sakiu arenoje berods. O siaip, gal pasivadins Garliavos-Sakiu vytis ar dar kazkaip ir bus px. Juolab jeigu padarys padarys pigius bilietus, tikrai atsiras ir vietiniu is Garliavos, ar is Kauno, kas atvaziuos paziuret varzybu, taip kad nematau jokios problemos. Dar galetu neveziui ultimatuma iskelt, kad jei nesusitvarko savo reikalu irgi krenta is LKL ir tegul paima jonava, aisku jeigu jie atitinka reikalavimus, nes sitie irgi merdinti komanda ir neprideda lygai jokio prestizo.



--

