Rezultatyviausias sezono rungtynes sužaidęs Želionis „Neptūnui“ nukalė LKL bronzą

to arturas97

Tu geriau i savo raudonos valkatos karma paziurek kai per keturis metus tris sezonus sedejo bronziniame gaidyne. Dziaukites kad siemet teisejai istrauke, bet Zalgiris sere pliucha tau uz visa sezona kai rudeni aiskinai apie puiku busima sezona. Zalgiris eilini syki per lkl finalus numete apgrauzta kaula, todel per tiek metu pasidziaukite vienintele pergale lkl finaluose nuo 2011metu.