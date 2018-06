Paskelbta galutinė Lietuvos rinktinės sudėtis

bulve

keists tas musu treneris. giedraiti ima, o girdziuna atkabina, nors finaluose pastarasis buvo visa galva naudingesnis, o ir girdziuno pozicija silpnesne. aisku rinktine turetu laimet be vargo, bet tokiu atveju kodel neapsaudzius talentingiausio jaunimo? imi didziausias zvaigzdes, sudedi su jaunimu ir pergales bus, ir jaunimui patirtis, bet aisku prisiima visokiu vidutinioku, kurie niekada nezais uz riktine cempionatuose ir kas is to? negi mes jau bijom gauti nuo vengrijos, lenkijos? pvz koks valinskas uz juskeviciu tikrai talentingesnis zaidejas, bet net nekalbama apie jo kvietima i rinktine. uzuojauta ryto jaunimui, kita sezona mazai sansu pakilt nuo suolo pas sita treneri.