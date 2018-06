Motiejūnas apie save rinktinėje: „Norėčiau žaisti, bet kvietimo nesulaukiau“

Q

Keistas man tas poziuris ju ''va, noreciau karjera baigti Zalgiryje''. Pilnai suprantu, tokius kaip Sabonis - kuris budamas 39-eriu dar buvo sunkiai sustabdoma jega Europoje, bei tuo labiau - Lietuvoje ir klubui dave labai daug. Jasikevicius, Songaila - buvo absoliucios Europos zvaigzdes, tai ta paskutine stotele is dalies dar irgi pateisinama. Bet ko nesuprantu, tai tokiu kaip Motiejunas, Kalnietis ar tas pats Maciulis, bei kitu svajotoju. Ka jus veiksit Eurolygos ekipoj, kada is uzpakalio paskutinis parakas byres? Suprantu, kad yra meile klubui, dar suprantu kad butu labai malonu karjeras uzbaigineti namuose, zaidziant auksto lygio klube, tik klausimas - ka jus tam klubui duosit? As gerbiu tokius, kaip broliai Lavrinoviciai ar ta pati Jasaiti, kurie zaidzia tame lygyje, kuri dar patempia ir nesapalioja nesamoniu apie savo norus uzbaigti karjeras Zalgiryje ar Lietuvos Ryte. O cia.. Tai eik dabar i ta Zalgiri, kas trukdo? Per mazai pinigu mokes? Tai gal ir ta meile ne tokia stipri tada?



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt