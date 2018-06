NBA apdovanojimų belaukiant: kas verčiausi juos laimėti?

Nuotr.: AP, AFP, Reuters – Scanpix

NBA sezonas baigėsi daugiau nei prieš dvi savaites, tačiau išlieka dar viena intriga: kas susirinks individualius praėjusio reguliaraus sezono apdovanojimus? Tai paaiškės jau naktį iš pirmadienio į antradienį Los Andžele.

Victor Oladipo Komanda: Indiana Pacers

Pozicija: SG, SF Amžius: 26 Ūgis: 193 cm Svoris: 97 kg Gimimo vieta: JAV

Antrus metus paeiliui NBA rengia apdovanojimų vakarą, kurio metu įteikiami prizai sezono geriausiems. Tinklalapis „BasketNews.lt“ dalinasi įžvalgomis, kas yra verčiausi artėjančią naktį išgirsti savo pavardę bei lipti ant scenos atsiimti garbingų apdovanojimų.

MVP – JAMESAS HARDENAS

Finalininkai: Jamesas Hardenas (Hjustono „Rockets“), LeBronas Jamesas (Klivlando „Cavaliers“) bei Anthony Davisas (Naujojo Orleano „Pelicans“).

Pirmiausia, reikia pripažinti, kad geriausias lygos krepšininkas išlieka LeBronas Jamesas. Fenomenalu, kad 15-ąjį sezoną NBA lygoje žaidęs puolėjas demonstravo bene geriausią karjeros žaidimą.

Dar labiau neįtikėtina, kad visas 82 rungtynes žaidęs LeBronas reguliariojo sezono metu paliko įspūdį, kad atėjus atkrintamosioms jis gali žengti dar vieną kokybinį žingsnį į priekį. Tą jis ir padarė, o toks gebėjimas, mano manymu, tik dar labiau įtvirtina Jameso, kaip geriausio žaidėjo, statusą.

Vis dėlto, nepaisant puikaus LeBrono žaidimo, šių metų MVP yra Jamesas Hardenas. Po dvejų metų paeiliui MVP rinkimuose užimtosios antros vietos, jis savo žaidimu iš tiesų užsidirbo šį trofėjų.

Tokio pripažinimo, manau, Hardenas buvo nusipelnęs ir 2016-17 m. sezone, tačiau NBA sirgaliai ir ekspertai buvo pakerėti Russello Westbrooko renkamos trigubo dublio statistikos. Įdomu tai, kad „Thunder“ lyderis trigubo dublio vidurkius fiksavo ir šįmet, tačiau tai lygos taip stipriai jau nebežavėjo.

MVP rinkimuose stipriai atsižvelgiama į komandinius pasiekimus, o tai yra bene rimčiausias faktorius į Hardeno pusę. Iki pernykščio Westbrooko laimėjimo net 20 metų iš eilės naudingiausias reguliariojo sezono žaidėjas buvo renkamas iš pirmų dviejų konferencijos komandų.

Hardenas stabiliai demonstravo puikius rezultatus bei nubraukė visas išankstines prognozes, kad „Rockets“ žvaigždė nepasidalins kamuoliu su iš Los Andželo „Clippers“ atvyksiančiu įžaidėju Chrisu Paulu. Kamuolį dažniausiai savo rankose mėgstantys turėti gynėjai susižaidė ir tapo rimta grėsme visoms lygos komandoms.

„Rockets“ sužaidė geriausią reguliarųjį sezoną klubo istorijoje (65 pergalės), o nuo antroje vietoje bendroje įskaitoje likusios Toronto „Raptors“ buvo net 6 pergalių atotrūkis.

Hardenas fiksavo rezultatyviausią karjeros sezoną (vid. 30,4 tšk) bei tapo rezultatyviausiu praėjusio NBA sezono krepšininku. Negana to, gynėjas vidutiniškai rinko po 8,8 rezultatyvaus perdavimo, o tai buvo trečias geriausias rezultatas lygoje.

„Cavaliers“ praėjusį sezoną buksavo. Nors 15-ąjį sezoną lygoje žaidęs Jamesas demonstravo, kad jis nėra pavaldus laikui, tačiau stringanti „Cavs“ viduryje sezono pakeitė bene pusė komandos, o galiausiai Rytų konferencijoje finišavo viso labo ketvirti.

Anthony Davisas sprogo DeMarcusui Cousinsui patyrus Achilo sausgyslės traumą. Iki tol balansavusi ant atkrintamųjų ribos, „Pelicans“ po Cousinso traumos sezoną užbaigė iškovodama 21 pergalę per 34 mačus bei užimdama 6-ąją vietą Vakarų konferencijoje. Davisui užimti trečiąją vieta MVP rinkimuose yra puikus rezultatas. 25-erių aukštaūgis vis dar yra savo piko siekiantis žaidėjas.

Neabejoju, trečias kartas nemeluos ir 28-erių Hardenas pirmą kartą karjeroje bus išrinktas lygos MVP.

METŲ NAUJOKAS – DONOVANAS MITCHELLAS

Finalininkai: Donovanas Mitchellas (Jutos „Jazz“), Benas Simmonsas (Filadelfijos „76ers”) bei Jaysonas Tatumas (Bostono „Celtics“).

Ypatinga naujokų karta praėjusiais metais papildė NBA lygą, kurioje didžiulį potencialą turi ne vienas krepšininkas.

„Celtics“ puolėjas Jaysonas Tatumas fantastiškai rungtyniavo atkrintamosiose varžybose, tačiau apdovanojimas skiriamas už žaidimą reguliariajame sezone, o pagrindiniais favoritais triumfuoti šioje kategorijoje yra laikomi Donovanas Mitchellas ir Benas Simmonsas.

Spėju, kad metų naujoku bus išrinktas „76ers” puolimui vadovaujantis australas, kuris yra didesniu talentu apdovanotas krepšininkas. Simmonso pasirinkimas nėra nelogiškas, tačiau mano balsas keliauja už Mitchellą, jis yra tikrasis praėjusio NBA sezono metų naujokas.

Abiejų naujokų statistika įspūdinga – Simmonsas atliko 12 trigubų dublių ir pagal šį rezultatą praėjusiame sezone nusileido tik LeBronui ir Westbrookui. Tuo metu istoriniame kontekste – tai antras geriausias rezultatas tarp visų naujokų, nusileidęs tik legendiniam Oscarui Robertsonui (26).

„Jazz“ tapo didžiausia praėjusio sezono Pelene, o pagrindiniu šios komandos smuikininku buvo naujokas Mitchellas. Jutos ekipai, netekusiai Gordono Haywardo, buvo prognozuojamas staigus kritimas į Vakarų konferencijos dugną, tačiau Quino Snyderio kariauna paneigė skeptikų prognozes bei reguliarųjį sezoną baigė penktoje vietoje. Mitchellas užpildė atsivėrė pagrindinio taškų pelnytojo rolę gynybinėje Jutos ekipoje.

Debiutiniame sezone Mitchellas rinko po 20,5 taško. 21-erių gynėjas tapo tik 7 naujoku NBA lygoje per pastaruosius 18 metų, kuris jau pirmajame savo sezone pasiekė 20 taškų vidurkį.

Manau, kad metų naujokai turėtų būti renkami iš žaidėjų, kuriems tai yra pirmasis sezonas. Simmonsas turėjo prabangą su „76ers“ komanda būti metus iki debiuto. Žinojo trenerio filosofiją, sistemą, dalyvavo visame treniruočių procese bei komunikavo su komandos draugais. Galų gale – jis šalia savęs turėjo bene geriausią lygos centrą Joelį Embiidą bei daugybę patyrusių metikų – tobula vieta debiutuoti tokiam universaliam krepšininkui, kaip 208 cm ūgio puikiai aikštę matančiam Simmonsui.

Mitchello, kaip naujoko, kelias buvo sunkesnis. Jis pateko į nežinomą situaciją. Nežinojo, kurioje komandoje žais, kas bus jo treneris, kokia sistema ar ekipos draugai jo laukia. Gynėjas prisitaikė ir sublizgėjo akimirksniu. Iš Luisvilio universiteto 13-uoju šaukimu pakviestas Mitchellas iškart tapo Jutos puolimo lyderiu bei padėjo „Jazz“ komandai sunkioje Vakarų konferencijoje pasiekti net penktąją vietą.

GERIAUSIAS ATSARGINIS ŽAIDĖJAS – LOU WILLIAMSAS

Finalininkai: Lou Williamsas (Los Andželo „Clippers“), Ericas Gordonas (Hjustono „Rockets“) bei Fredas VanVleetas (Toronto „Raptors“).

Kategorija, kurioje nėra abejonių, kad triumfuos fantastišką sezoną Los Andžele sužaidęs Williamsas. „Clippers“ prieš metus neteko Chriso Paulo, o sezono metu išsiuntė į Detroitą ir Blake‘ą Griffiną, tačiau Doco Riverso kariauna išliko konkurencinga bei buvo per žingsnį nuo atkrintamųjų.

Didžiausia to priežastis – net po 22,6 taško bei 5,3 rezultatyvaus perdavimo rinkęs Williamsas. Tai didžiausi atleto karjeros vidurkiai, nors lygoje jis rungtyniauja jau 13 sezonų. Nuo suolo kilusi taškų darymo mašina užėmė net 13-ąją vietą rezultatyviausių lygos krepšininkų sąraše.

Vizitine kortele tapo Williamso žaidimas ketvirtuose kėliniuose, kurių metu jis vidutiniškai rinkdavo po 7,9 taško. Tai didžiausias rezultatas tarp visų lygos krepšininkų.

Didžiausias benefisas – sausio 20-ąją į „Jazz“ krepšį sukratytas 31 taškas, atlikti 7 rezultatyvūs perdavimai bei perimti 10 kamuolių. Tokios statistinės eilutės lygoje nebuvo nuo 1974-ųjų.

Gynėjas praėjusį sezoną žaidė taip gerai, kad jo nepatekimas į „Visų žvaigždžių“ mačą buvo laikomas vagyste.

31-erių Williamsas sezono metu su „Clippers“ sudarė naują trejų metų 24 mln. JAV dolerių kontraktą, o pagal dabartines algų tendencijas lygoje, šis klubo ėjimas laikomas puikiu žingsniu.

Praėjusį sezoną geriausiu šeštu žaidėju išrinktas Ericas Gordonas blizgėjo ir šiemet (vid. 18 taškų), o Fredas VanVleetas tapo svarbiu rotacijos žaidėju Toronte, tačiau abejonių nėra – geriausias atsarginis praėjusio sezono krepšininkas yra Lou Williamsas.

GERIAUSIAI BESIGINANTIS ŽAIDĖJAS – RUDY GOBERTAS

Finalininkai: Rudy Gobertas (Jutos „Jazz“), Anthony Davisas (Naujojo Orleano „Pelicans“) bei Joelis Embiidas (Filadelfijos „76ers”).

Kategorijoje, kurioje pastaruosius trejus metus šeimininkavo San Antonijų dabar palikti norintis Kawhi Leonardas bei neseniai trečiąjį čempionų žiedą su „Golden State Warriors“ iškovojęs Draymondas Greenas.

Vis dėlto dėl skirtingų priežasčių, tačiau šie abu krepšininkai nepateko tarp trijų nominantų iškovoti individualų apdovanojimą.

Leonardą kankino traumos ir jis reguliariajame sezone sužaidė vos 9 mačus, tuo metu Greenas iki atkrintamųjų nedemonstravo sau įprasto žaidimo.

Panašu, kad išaušo „Jazz“ vidurio puolėjo Rudy Goberto valanda. Praėjusiais metais antrąją vietą iškovojęs atletas šiemet turi visus šansus pirmą kartą karjeroje iškovoti šį trofėjų.

Jau aptarėme neįtikėtiną Jutos ekipos sezoną, tačiau kokia buvo Goberto įtaka puikiam komandos žaidimui? Su prancūzu aikštelėje „Jazz“ tapdavo geriausiai besiginanti lygos komanda – vidutiniškai per 100 atakų praleisdavo po 97,8 taško. Palyginimui, be Goberto aikštelėje „Jazz“ varžovai per 100 atakų surinkdavo 105,3 taško.

Aukštaūgis dėl traumos gruodžio-sausio mėnesiais praleido 15 susitikimų paeiliui, o jo atstovaujama ekipa per šią atkarpą laimėjo vos 4 mačus. Viskas pasikeitė Gobertui sugrįžus į rikiuotę – „Jazz“ sezoną užbaigė iškovodama 29 pergales per 36 mačus.

Per šią atkarpą Snyderio kariauna varžovams leisdavo per 100 atakų pelnyti vos po 97,9 taško, o tai buvo ryškiai geriausias rezultatas visoje lygoje. Antroje vietoje buvusi „76ers” tuomet fiksavo 101,5 taško rezultatą.

LABIAUSIAI PATOBULĖJĘS KREPŠININKAS – VICTORAS OLADIPO

Finalininkai: Victoras Oladipo („Pacers“), Spenceris Dinwiddie (Bruklino „Nets“) bei Clintas Capela (Hjustono „Rockets“).

Ko gero, lengviausiai nuspėjama kategorija. Praėjusį tarpsezonį Oklahomos „Thunder“ mainais už Paulą George‘ą į Indianapolį išsiuntė Victorą Oladipo ir Domantą Sabonį bei buvo laikoma šio sandorio laimėtoja.

Vis dėlto, „Pacers“ naujokai greitai pavergė sirgalių širdis, o klubas viršijo iškeltus lūkesčius. JAV žiniasklaidos gigantė ESPN prieš praėjusį sezoną spėjo, kad Nate‘o McMillano auklėtiniai iškovos 32 pergales bei užims 11-ąją vietą Rytų konferencijoje. „Pacers“ sezoną baigė su 48 pergalėmis ir penktąja vieta.

Oladipo Indianapolio ekipoje rungtyniavo vos 0,8 minutės daugiau nei Oklahomoje, tačiau jo statistika ir įtaka komandos žaidimui išaugo drastiškai.

Penktąjį sezoną NBA lygoje rungtyniavęs gynėjas fiksavo geriausius karjeros rezultatus visose kategorijose, išskyrus baudų pataikymą. Pagal perimtus kamuolius Oladipo užėmė pirmąją vietą visoje lygoje (vid. 2,33).

26-erių gynėjas praėjusį sezoną vidutiniškai rinko po 23,1 taško, atliko po 4,3 rezultatyvaus perdavimo, atkovodavo po 5,2 ir perimdavo po 2,3 kamuolio. Tai gerokai daugiau nei pernykščiai rezultatai – 15,9 taško, 2,6 rezultatyvaus perdavimo, 4,3 atkovoto bei 1,2 perimto kamuolio.

METŲ TRENERIS – BRADAS STEVENSAS

Finalininkai: Bradas Stevensas („Celtics“), Quinas Snyderis (Jutos „Jazz“) bei Dwane‘as Casey (Toronto „Raptors“).

Ironiška, kad metų strategu NBA trenerių asociacija išrinko Dwane‘ą Casey, kurį „Raptors“ klubas atleido vos po dviejų dienų paaiškėjus rinkimų rezultatams.

Nors reikia pripažinti, kad „Raptors“ žaidimo stilius kito, o reguliariajame sezone jie iškovojo rekordinį skaičių pergalių, tačiau trenerio stiprybė NBA lygoje pasireiškia atėjus atkrintamosioms.

Tiesa, jei Casey kariaunos pasiekimai reguliariajame sezone yra puikūs, derėtų išskirti „Celtics“ ir „Jazz“ žaidimą. Jei iš „Raptors“ buvo tikimasi gerų rezultatų, tai tiek „Jazz“, tiek nukraujavusi „Celtics“, jais labai stebino

Manau, kad tiek „Celtics“ vairininkas Stevensas, tiek „Jazz“ strategas Snyderis panašiai nusipelnė šio apdovanojimo.

Pirmenybę visgi teikiu Bostono komandos treneriui, kuris nepaisant lyderių traumų, išvedė komandą iki antrosios Rytų konferencijos vietos. Be to, „Jazz“ atstovams triumfuoti net trijose kategorijose būtų per stipru.

Stevensas pasitikėjo bei puikiai į komandos žaidimą įliejo Tatumą, davė dar didesnę rolę Jaylenui Brownui, o 32-ejų Alas Horfordas sužaidė bene geriausią karjeros sezoną bei tapo tikru keltų gynybos flagmanu. Galiausiai – komanda demonstravo kovingą bei patrauklų akiai žaidimą.

Kai atrodė, kad komanda be Kyrie Irvingo gali nebepatempti, tuomet Stevensas atkrintamosiose iš kepurės ištraukė Terry Rozier, ėmusį demonstruoti žvėrišką žaidimą.

„Celtics“ buvo per plauką nuo NBA finalo, o kitas sezonas sirgaliams teikia dar didesnių vilčių.