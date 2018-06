Nuotr.: USA Today – Scanpix

Nuotr.: AP – Scanpix

Nuotr.: AP – Scanpix

Nuotr.: AP – Scanpix

Nuotr.: AP – Scanpix

Nuotr.: USA Today – Scanpix Nuotr.: AP – Scanpix Nuotr.: AP – Scanpix Nuotr.: AP – Scanpix Nuotr.: AP – Scanpix

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) praėjusią naktį oficialiai buvo nuleista sezono uždanga, o tai lygos organizacija padarė išdalijusi prestižinius individualius metų titulus.

Tradiciškai, svarbiausias klausimas buvo, kam atiteks elitinis reguliariojo sezono MVP titulas. Šįkart jo savininku tapo Hjustono „Rockets“ vedlys Jamesas Hardenas.

Karjeros sezoną sužaidęs gynėjas šiuose rinkimuose pranoko du savo konkurentus – LeBroną Jamesą ir Anthony Davisą. Hardenas tapo pirmuoju „Rockets“ žaidėju sulaukusiu tokio pripažinimo nuo 1993-1994 metų sezono, kai tai padarė Hakeemas Olajuwonas.

Hardenas praėjusį sezoną vidutiniškai rinko po 30,4 taško, o jo vedamos „raketos“ reguliariajame sezone susikrovė klubui rekordiškai daug – 65 pergales.

Hardenas tapo tik ketvirtuoju žaidėju lygos istorijoje, kuris rinko po daugiau nei 30 taškų ir savo komandą atvedė į bent 65 pergales. Kiti trys tokį įrašą istorijoje palikę žaidėjai – Stephenas Curry, dukart tai padaręs Michaelas Jordanas ir Kareemas Abdul-Jabbaras.

Praėjusį sezoną Hardenas taip pat buvo tarp kandidatų laimėti naudingiausiojo titulą, tačiau laurus tąkart šlavėsi Russellas Westbrookas.

Taip žymę NBA istorijoje paliko Oklahomos „Thunder“ klubas. Dabar jis yra vienintelis, NBA naujokų biržoje pasirinkęs 3 žaidėjus, vėliau tapusius lygos MVP (Hardenas, Westbrookas ir Kevinas Durantas).

Nuotr. USA Today Sports – Scanpix

Kiek netikėtai baigėsi ir metų trenerio rinkimai, o šį titulą iškovojo dabar jau buvęs Toronto „Raptors“ specialistas Dwane'as Casey.

Pastarasis prieš kurį laiką laimėjo ir trenerių asociacijos surengtus rinkimus, tačiau oficialiuose NBA apdovanojimuose jo sėkmė nebuvo tokia aiški, mat atkrintamosiose Casey vedama „Raptors“ greitai klupo, o pats treneris iškart po sezono buvo atleistas.

Tai tik antrasis atvejis NBA istorijoje, kai darbo netekęs specialistas laimi oficialų lygos metų trenerio įvertinimą. Pirmasis toks 2013-aisiais buvo George'as Karlas, kuriam duris po sezono parodė Denverio „Nuggets“. Tiesa, Casey dabar jau turi kitą darbą – nuo rudens jis diriguos Detroito „Pistons“ klubui.

Į 59 pergales ir pirmąją vietą konferencijoje reguliariajame sezone „Raptors“ atvedęs Casey rinkimuose už savęs paliko Bostono „Celtics“ trenerį Bradą Stevensą ir Jutos „Jazz“ strategą Quiną Snyderį.

Nuotr. AP – Scanpix

Intrigą prieš renginį Los Andžele kėlė ir geriausio metų naujoko rinkimai, o čia triumfavo Filadelfijos „76ers“ talentas Benas Simmonsas.

Oficialiai Simmonsui praėjęs sezonas Filadelfijoje buvo antrasis, tačiau dėl traumos australas pernai NBA nesužaidė nė vienų rungtynių, todėl tokiu atveju naujoko sezonas krepšininkui laikomas tas, kuriame jis debiutuoja ant parketo.

Šį sezoną Simmonsas vidutiniškai rinko po 15,8 taško, atkovojo po 8,1 kamuolio ir atliko po 8,2 rezultatyvaus perdavimo.

Ši kategorija prieš rinkimus kėlė nemažai diskusijų, kadangi savo argumentų iškovoti pripažinimą turėjo ir kiti du naujokai – Jutos „Jazz“ vedliu tapęs Donovanas Mitchellas ir Bostono „Celtics“ naujokas Jaysonas Tatumas.

Labiausiai patobulėjusio metų žaidėjo progresą gerai gali įvertinti Domantas Sabonis, kadangi šį titulą iškovojo lietuvio komandos draugas Victoras Oladipo.

26-erių žaidėjas praėjusį sezoną rungtyniaudamas Oklahomos „Thunder“ komandoje vidutiniškai rinko po 15,6 taško ir 2,6 rezultatyvaus perdavimo, tačiau šį sezoną Indianapolyje analogiški Oladipo rodikliai ženkliai pakilo – atitinkamai iki 23,1 taško ir 4,5 rezultatyvaus perdavimo.

Tiek Oklahomoje, tiek Indianoje Oladipo ir Sabonis buvo komandos draugais.

Šios kategorijos finalininkais taip pat buvo Spenceris Dinwiddie iš Bruklino „Nets“ ir Hjustono „Rockets“ aukštaūgis Clintas Capela.

Vieninteliu šių metų apdovanojimų laureatu, kilusiu iš Europos tapo Jutos „Jazz“ bokštas Rudy Gobertas, kuris pripažintas geriausiai besiginančiu metų žaidėju.

Šį sezoną varžovams prancūzas vidutiniškai išrašė po 2,3 bloko per rungtynes. Statistiškai paskaičiuota, jog tuomet, kai Gobertas buvo aikštėje, „Jazz“ per 100 atakų vidutiniškai praleido po 97,7 taško, jam sėdint ant suolo, praleidžiamų taškų rodiklis kilo per 7,3.

Gobertas lenktynėse dėl geriausiai besiginančiojo titulo aplenkė dvi lygos žvaigždes – Filadelfijos „76ers“ aukštaūgį Joelį Embiidą ir Naujojo Orleano „Pelicans“ centrą Davisą.

Praėjusiais metais šioje kategorijoje triumfavo Draymondas Greenas, o prieš tai dvejus metus iš eilės – Kawhi Leonardas.

Didelių diskusijų šįmet nesukėlė geriausio šeštojo žaidėjo rinkimai, o pripažinimo, kaip ir buvo tikėtasi, sulaukė Los Andželo „Clippers“ gynėjas Lou Williamsas.

Šį sezoną Los Andžele Williamsas vidutiniškai pelnė po 22,6 taško ir atliko po 5,3 rezultatyvaus perdavimo.

31-erių metų gynėjas šį titulą laimi antrą kartą karjeroje. Pirmąkart jis tai padarė 2015 metais, po sezono Toronto „Raptors“ gretose.

Visi NBA rinkimų laureatai:

Naudingiausias reguliariojo sezono NBA žaidėjas – Jamesas Hardenas (Hjustono „Rockets“)

Labiausiai patobulėjęs NBA sezono žaidėjas – Victoras Oladipo (Indianos „Pacers“)

Geriausiai besiginantis NBA sezono žaidėjas – Rudy Gobertas (Jutos „Jazz“)

Geriausias NBA metų naujokas – Benas Simmonsas (Filadelfijos „76ers“)

Geriausias NBA metų treneris – Dwane'as Casey (Toronto „Raptors“)

Be šių, svarbiausių, NBA sezono apdovanojimų, lyga sezono uždarymo Santa Monikoje renginyje žinomiems krepšinio pasaulio asmenims įteikė ir kitus įvertinimus.

Metų vadovu šį sezoną pripažintas solidžią Hjustono „Rockets“ sustygavęs jos generalinis direktorius Darylas Morey. Tuo metu geriausio komandos draugo įvertinimą už altruistišką charakterį ir pasiaukojimą pelnė Jamalas Crawfordas iš Minesotos „Timberwolves“.

Garbingiausiu NBA metų žaidėju tapo Šarlotės „Hornets“ gynėjas Kemba Walkeris. Už pagirtiną veiklą už aikštės ribų ir darbus bendruomenės labui įvertintas „Golden State Warriors“ puolėjas Kevinas Durantas.

Už visos karjeros nuopelnus apdovanotas 1971-ųjų NBA čempionas ir 1964 reguliariojo sezono MVP tapusi NBA legenda Oscaras Robertsonas.

Už drąsą, pasiaukojimą ir aistrą savo veiklai Craigo Sagerio titulas skirtas kitai NBA garsenybei – Dikembe Motumbo. Legendinis centras užlipęs ant scenos turėjo garbės apsivilkti neatsiejamu legendinio žurnalisto Sagerio atributu – ryškiaspalviu kostiumu.