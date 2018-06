„Juventus“ dėl susikaupusių skolų kitą sezoną nedalyvaus jokiame Europos turnyre

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas Prieš keletą savaičių vieną sunkiausių sezonų ekipos istorijoje baigęs Utenos „Juventus“ klubas jau ruošiasi ateinantiems krepšinio metams. Vasaros pradžioje uteniškiai paskelbė apie pratęstą sutartį su vyr. treneriu Žydrūnu Urbonu, o netrukus savo gerbėjus nudžiugino žinia, kad komandoje lieka praėjusiame sezone visu gražumu atsiskleidęs Dovis Bičkauskis bei galingai rungtyniavęs ir tik sunkios traumos sustabdytas Kenny Gainesas Apie klubo vasaros darbus ir ateinančio sezono iššūkius su oficialia „Juventus“ svetaine mintimis pasidalino direktorius Eimantas Skersis.



– Taigi, Eimantai, pirmiausiai apibendrinkite praėjusį „Juventus“ sezoną. Kas nudžiugino, o kas labiausiai nuvylė?

– Nuvylė, žinoma, rezultatas. Rinkdami komandą tikrai negalvojome apie septintąją vietą. Tikslas minimum buvo pakliūti į šešetuką ir bandyti kovoti dėl vietos ketverte. Aišku, šiam rezultatui yra logiškas paaiškinimas – traumos. Jau sezono pradžioje praradome Lauryną Samėną, o po to iškrito visi trys legionieriai. Skaičiavome, kad taip praradome apie penkiasdešimt taškų, jei skaičiuosime krepšininkų pelnomų taškų vidurkius. Kompensuoti šias netektis buvo labai sudėtinga.



Bendrai kalbant, sezonas buvo labai sunkus. Niekada nėra malonu sezono eigoje atsisveikinti su treneriu. Per beveik jau dešimtmetį mūsų klubo dalyvavimo LKL čempionate tai buvo tik antras toks atvejis. Reikėjo laiko, kol komanda priprato prie Žydrūno propaguojamo krepšinio, o kai jau atrodė, kad viskas klostosi neblogai – pasipylė traumos.



Pasidžiaugti galima tuo, kad net ir prie ne itin gerų rezultatų, paaugo klubo lankomumo LKL čempionate vidurkis. Tai tikrai džiugina ir parodo, kad Utenos žmonės „Juventus“ klubą jau laiko savo gyvenimo dalimi ir palaiko net ir tada, kai komandai sunku. Džiaugiuosi, kad pagausėjo „Raudonųjų velnių“ gretos, įsiliejo nemažai jaunimo. Nedideliame mieste nėra lengva suburti sirgalių grupę, ką rodo ir kitų LKL komandų iš panašaus dydžio miestų pavyzdžiai. Tačiau mums visai neblogai pavyko ir čia reiktų padėkoti „Raudonųjų velnių“ lyderiams, kurie aukoja savo laisvą laiką ir renka naujus narius.



Džiaugiuosi, kad antrus metus iš eilės garbingai dalyvavome FIBA Čempionų lygos turnyre. Šio turnyro lygis kasmet auga, rungtyniauja vis stipresnės komandos, todėl vien būti tarp šių ekipų buvo didelė garbė. Gal šiek tiek gaila, kad uteniškių susidomėjimas tarptautinėmis rungtynėmis buvo mažokas. Manau, kad žmonės anksčiau ar vėliau įvertins, kokios komandos pas juos buvo atvykusios, tik gali būti šiek tiek per vėlu. Dabar jau klausimas, kada kitą kartą už 3 ar 4 eurus Utenos žmonės savo arenoje galės išvysti rungtyniaujant „Monaco“, Izmiro „Pinar Karšiyaka“ ar Mursijos UCAM klubus.



– Jau pasibaigusiame sezone komandai teko susidurti su neatsakingais, klubo vidaus taisykles pažeidinėjusiais legionieriais. Į ką, komplektuodami komandą, labiausiai atsižvelgsite šią vasarą?

– Į žmogaus vidų neįlįsi. Ypač – legionieriaus. Tačiau nenorėčiau sakyti, kad viskas buvo labai blogai. Veikiausiai viskas tiesiog susidėjo į vieną: traumos, prastoki rezultatai, ne itin geras mikroklimatas komandos viduje. Kai viskas nėra idealu, pradedi ieškoti priekabių, kaltų. Legionieriai nebuvo šventi, tačiau nereikia sakyti, kad tik jie kalti dėl prastoko sezono. Kaip jau sakiau viename interviu sezono eigoje, ieškant kaltų kiekvienam pirmiausia reikia atsistoti prieš veidrodį ir į jį pasižiūrėti.



Faktas, kad artėjančiame sezone legionierių ir vėl bus nemažai. Rinkos sąlygos ir pajėgių vietinių žaidėjų stygius vėl ves prie to, kad kito varianto tiesiog neturėsime. Jau ne kartą buvo kalbėta, kad LKL vidutiniokės konkuruoja su Prancūzijos ar Italijos trečiosiomis lygomis, Belgijos ar Šveicarijos čempionatais. Pastaruoju metu ta konkurencija neretai baigiasi mūsų klubų pralaimėjimais, nes biudžetai nedidėja, o paslaugoms išleidžiama vis daugiau pinigų. Tai reiškia, kad žaidėjų algoms lieka mažiau ir sunku įtikinti krepšininką likti Lietuvoje.



Žinoma, burdami sudėtį ir vėl kalbėsime su buvusiomis žaidėjų darbovietėmis, treneriais, rinksime informaciją. Šiais laikais nėra labai sudėtinga tai padaryti. Pabendrauji ir su pačiu žaidėju, todėl informaciją apie jo charakterį daugiau mažiau susirenkame.



– Pernai „Juventus“ intensyviausiai į komplektacijos darbus kibo maždaug rugpjūčio mėnesį. Ar šiemet klubas laikysis tokios pačios strategijos?

– Čia ne klubas tokios politikos laikosi, o žaidėjų rinka tokia. Mes jau dabar esame pasiruošę pasirašyti sutartis su mus dominančiais žaidėjais, tačiau žaidėjai neskuba to daryti. Lietuvoje tikrai jaučiamas pajėgių krepšininkų stygius, todėl žaidėjai kelia savo kainą ir neskuba sutikti su pirmu pasitaikiusiu pasiūlymu. Visi nori geriau, o to geriau mes pasiūlyti negalime. Rugpjūtį artėja stovyklos ir žaidėjai, kurie vis dar yra be kontrakto, pradeda klausyti ir mažiau pelningų pasiūlymų. Tada ateina mūsų eilė.



Lietuva per pastaruosius porą dešimtmečių prarado apie milijoną užsienin išvykusių žmonių, tad natūralu, jog pajėgių krepšininkų mažėja. LKL komandas kasmet papildo vos keli žaidėjai iš NKL, iš kurių retas kuris vaidina svarbų vaidmenį komandoje. Visi kiti žaidėjai tiesiog sukasi ratu, migruoja iš vienos komandos į kitą ir vasarą klubai pešasi dažniausiai dėl tų pačių krepšininkų. Sportininkams šį situacija labai palanki, o klubai susiduria su problemomis, nes paprasčiausiai negali pasiūlyti tiek, kai žaidėjas nori uždirbti.



Bandydami bent šiek tiek išspręsti šią problemą, birželio 28-29 dienomis Utenoje rengiame krepšininkų peržiūrą, į kurią pasikvietėme dvylika mus dominančių žaidėjų, daugiausiai iš NKL klubų. Surengsime trijų treniruočių mini stovyklą, kur Žydrūnas Urbonas ir Vidas Ginevičius turės galimybę iš arčiau susipažinti su šiais žaidėjais. Su krepšininkais, kurie paliks teigiamą įspūdį treneriams, bandysime pasirašyti vienokios ar kitokios trukmės sutartis.



– Praėjusį sezoną didžiulę pažangą padarė ir vienu iš komandos lyderiu tapo Dovis Bičkauskis, kuris Utenoje liks ir kitą sezoną. Ar Doviui ruošiamas pagrindinis „Juventus“ atakų organizatoriaus vaidmuo, ar visgi bus ieškomas kitas, labiau patyręs žaidėjas?

– Sąvoka „pagrindinis įžaidėjas“ yra šiek tiek per daug eskaluojama. O kas praėjusį sezoną buvo mūsų pagrindinis įžaidėjas, kai komandos vairą perėmė Žydrūnas Urbonas? Dovis, kuris žaisdavo starto penkete, ar Antony Irelandas, kuris buvo vienas rezultatyviausių LKL krepšininkų? Mes ieškome pajėgaus įžaidėjo, kuris sudarytų stiprų duetą su Doviu ir duotų maksimalų rezultatą komandai.



– Baigėsi kontraktas su kapitonu Arvydu Šikšniumi, kuris praėjusiame sezone buvo vienas stabiliausių komandos žaidėjų. Ar bus bandoma išlaikyti Arvydą „Juventus“ gretose ir ateinančiam sezonui?

– Norėtume Arvydą ir toliau matyti mūsų klube, tačiau, kaip jau minėjote, sutartis baigėsi ir dabar viskas priklauso tik nuo paties krepšininko. Žaidėjas žino, ką mes jam galime pasiūlyti ir tik jam spręsti, ar jis norės toliau rungtyniauti mūsų klube, ar ne. Mes turime numatę kandidatus į šią poziciją, jei Arvydas nuspręstų išvykti, tad palauksime sprendimo, o tada žiūrėsime, ką daryti toliau.



– Ne paslaptis, kad „Juventus“ domisi jaunuoju gynėju Jonu Zaku. Ar tai reiškia, kad Utenos klubas ieško ne tik patyrusių žaidėjų, bet ir svarsto galimybę užsiauginti talentingą jaunimą, kuris ateityje prisidėtų prie klubo rezultatų gerinimo?

– Labai gaila, bet su Jonu mums susitarti nepavyko. Kalbėjome kelias savaites, norėjome pasirašyti ilgalaikę sutartį, tačiau galiausiai nusprendėme, kad derybos yra tik tiek klubo atstovų, tiek žaidėjo laiko gaišimas. Linkime sėkmės Jonui kitą sezoną Molėtų klube ir kas žino, gal anksčiau ar vėliau mūsų keliai ir vėl susidurs.



Kalbant apie jaunus žaidėjus, turime numatę keletą pavardžių žaidėjų, kurie mus domina. Bandysime juos pasikviesti į į stovyklą birželio 28-29 dienomis ir pažiūrėsime, kaip tie žaidėjai atrodo. Jei įspūdis bus teigiamas, kaip jau minėjau, bandysime sudaryti sutartis.



– Praėjusiame sezone „Juventus“ varžėsi FIBA Čempionų lygoje. Kokie klubo planai europiniame fronte ateinančiais krepšinio metais?

– Artėjantį sezoną Europos turnyruose nedalyvausime. Praėjusį sezoną keli rėmėjai neįvykdė įsipareigojimų, tad liko šiek tiek skolų tiekėjams. Nesame įpratę būti kam nors skolingi, todėl norime tas skolas atiduoti kaip įmanoma greičiau, bet tuo pačiu ir nesusilpninti komandos. Dalyvavimas FIBA Europos taurės turnyre, priklausomai nuo etapo, iki kurio nukeliausi, kainuoja apie 120-150 tūkstančių eurų, tad nusprendėme, kad artėjantį sezoną praleisime Europos turnyrus, koncentruosimės į LKL čempionatą ir bandysime sugrįžti į FIBA Čempionų lygą.



Ketinome dalyvauti BBL pirmenybėse, tačiau panašu, jog šios lygos artėjantį sezoną nebus. Teko girdėti, kad gali būtų sukurtas komercinis turnyras klubams, kurie nedalyvaus Europos turnyruose. Jei taip bus, žaisime šiame turnyre, jei ne – turėsime daugiau laiko pasiruošti LKL kovoms, kas taip pat nėra blogai. Kalbant apie Europos turnyrus, šią vasarą nusprendėme žengti žingsnį atgal, kad po to galėtume žengti du į priekį.

