Mindaugas Brazys: apie Sabonio ir Lekavičiaus impulsą bei svetimas akis treniruotėje

Nuotr. krepsinionamai.lt

Lietuvos ir Vengrijos rinktinės yra visai skirtingo lygio, o mūsiškių treneris Mindaugas Brazys tai apibūdino mandagiais žodžiais.

„Mes negalvojame, kad turėtume kažkaip prisiderinti prie varžovų. Turime savo planą ir jo laikysimės. Tai nėra varžovas, prie kurio reikėtų taikytis. Tegul jie taikosi prie mūsų. Mes laikysimės savo plano“, – kalbėjo Brazys.

Sekmadienio vakarą 21 valandą Lietuvos rinktines lauks paskutinės pirmojo pasaulio čempionato atrankos lango rungtynės. Mūsiškiai jau yra užsitikrinę pirmąją vietą, tačiau ši pergalė lieka svarbi – visi laimėjimai bus išsinešti į kitą etapą.

„Tai yra pavojinga komanda, o jos stiprybė yra ta, kad jie kartu su tuo pačiu treneriu žaidžia jau ilgą laiką. Šiandien bus labai svarbu apsiginti prieš vengrų derinį du prieš du, kurį jie atlieka begalę kartų, šį derinį organizuoja visi pirmų trijų pozicijų krepšininkai. Puolime jie daug improvizuoja. Iš vienos pusės, galbūt jiems dėl to yra blogiau, nes jie nutraukia derinius. Iš kitos pusės, prieš juos sunku sustatyti sistemą, nes nežinome, kur jie stovės“, – pasakojo Brazys.

– Šiandien buvo paskutinė treniruotė. Matome, kad buvo įleista daug pašalinių žmonių. Ar viskas vyko pagal planą? – žurnalistai paklausė Lietuvos rinktinės trenerio asistento.

– Jau ne pirmas kartas, kai tai vyksta išvykose. Rytinėse treniruotėse aplink vyksta šurmulys ir tai žinodami taktiką pasidarome ten, kur mūsų nematytų. Čia mes pasiliekame simbolinius dalykus.

– Akcentas ir vėl žaisti per priekinę liniją?

– Nėra paslaptis, jog pagal savo sudėtį turime vieną stipriausią priekinę liniją visoje Europoje. Persvara bus ne tik prieš vengrus, bet ir prieš daugelį kitų komandų. Faktas, kad ją reikėtų išnaudoti.

– Kokie vengrų žaidėjai yra svarbiausi?

– Darrenas Govensas žaidė prieš mus ir rungtyniavo pastarosiose rungtynėse. Tai pavojingas žaidėjas. Jis gali du kėlinius būti tuščias, o tuomet per 5 minutes nulemti rungtynių baigtį. Kalbant apie mažus žaidėjus, tai Vojovada yra vienas jų lyderių. Žaidėjas, kuris tikrai paskutinėmis sekundėmis imsis iniciatyvos. Jis labai pavojingas žaidėjas, dažnai atakuoja krepšį, dažnai žaidžia du prieš du.

– Arenos vaizdas iš išorės ir vidaus kontrastingas?

– Jeigu atvirai, tai skaitydamas naujienas ir gandus tikėjausi atvažiuoti lyg į tvartą. Ne. Tai nėra daug žmonių talpinanti arena, tačiau viduje tikrai turi jaukios erdvės. Nėra viskas suspausta.

– Daugelį žaidėjų matote po vienerių metų pertraukos. Kas jūsų akimis labiausiai pasikeitė?

Sunku vertinti per tokį trumpą laiką. Kiekvieno jų fizinė kondicija yra skirtinga. Vieni yra ką tik po sezono, gavę savaitę jie yra ritme, o kiti nežaidė mėnesį ir jų ritmas yra prastesnis. Dėl to per šią savaitę nenorėčiau vertinti žaidėjų.

– Ką Domanto Sabonio figūra įnešė į žaidimą?

– Fantastiškas žaidėjas jau vien dėlto, kad gali žaisti dviejose pozicijose. Kaip matote, NBA jo lygis irgi kyla, jis yra nuostabaus charakterio. Labai didelė paspirtis.

– Luko Lekavičiaus irgi nebuvo Europos čempionate. Ką jis įneša į žaidimą?

– Jis yra visai kitoks nei Mantas Kalnietis. Ruošiantis Europos čempionatui su juo dėliojomės kitokią taktiką, o jo netektis labai stipriai pakenkė. Lukas su vienais žaidėjais gali geriau rungtyniauti, o Mantas – su kitais. Jie vienas kitą papildo.

