Marius Grigonis susiejo ateitį su „Žalgiriu“

Nieko geriau net negalejo atsitikti!

Grigonis monstras! Jeigu ne debilitikai kazlauskas su adomaiciu - Grigonis jau butu žalgiriui neiperkamas.



Pereis per Šaro filtra - kaina išaugs 3x, o be to manau ir atidarys Šaras Grigoni pilnai.



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt