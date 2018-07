„Spurs“ mainais už Leonardą iš „Lakers“ prašo galingo paketo

pokeristas

kodel jus visi tokie tikri ,kad jis po sezono uzdyka nueis i lakers? jai jam patinka kalifornija ten nevien lakers yra seip yra ir kitu magnetiniu miestu netik kalifornijoje grazus tropinis miestas pvz miami,jai pamatys ,kad nera jokiu sansu islaikyti ji spurs,tai keis ji ten kur duos daugiausiai,o gal jam ten ismainius patiks ten kur ismaine? paul geogre juk siemet turejo but lakeriu,juk 2 metus visi garantavo tai,kam jam eit i lakers ir jaust milziniska spaudima,juk kai nesiseka komandai kalti lyderiai,bet kai turi lebrona sita taisykle negalioja,tada jai komandai nesiseka kalti kiti zaidejai nes nepadeda lebronui,galiu garantuot jai nebutu lebrono lakers ,paulas dabar butu lakers nariu ir jos veidu,kyrie vien delto pabego is cle,del lebrono ,juk galejo palaukt kol baigsis sutartis ir ramiai iseit is ten ,ar siemet but prasomas issimainyt nes tipo nera sansu kovot del ziedu su sia ekipa ar seip bla bla bla ,bet ne nebelauke to ,lakers ta puikiai supranta todel bando issimainyt,tu nezinai kas atsitiks po metu ,o kuzma ir brandonas abu butu pakeitimai lebrono ir kawhi tos pacios pozicijos,tai vargu ar jiem tokiem jauniem labai rupi ta medziokle ziedu ir buti princeses padejejais vistik statai reiskia pinigus kontrakte ,nera statu nera ir babkiu,taip ar taip abu anksciau ar veliau noretu palikti lakers del noro buti lyderiais kitur,atmetus saukimu kruva duodant tik zaidejus dealas butu abiem pusem naudingas,spurs daro protingai kelia kaina,nepatinka neimk ,paskui vistiek numus ,o jai lakers ispizdes ir sakys ok palauksim kitu metu ,jie kawhi issius belekur ir uz beleka kas duoda daugiausiai kaip buvo su geogre ir indiana,ta ir norejo saukimu zaideju kruvos is kitu klubu ,negavo nieko tai ismaine didziausia trade pasiulijusi komanda,nieks nesitikejo kad i okc ismainys,bet tada lakers rizikuos,jai offeriai yra vadinas kalbos ir derybos yra,tik laiko klausimas kada ji iskeis suderine abiem tinkama kaina,o jai ne tai ne,o pas kawhi su savo oziavimais apsiramins greitai,jis juk nezino kas gali buti ateity ,jam ir rekia gero zaidimo ir statu jai nori kontrakto max,o gal trauma rimta vel ir tie patys lakers nebenores jo demarcuso cousinso situachija gali vel pasikartoti,bus niekam nereikalingas uz max nueis i gws uz 5mln,praita sez isvis nezaides tai visu kortos uzverstos ,bet visi turi kuom blefuot kolkas,bet neilgam