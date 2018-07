Capela nori 40 mln. didesnio atlyginimo nei pirminis „Rockets“ pasiūlymas

clutchfan

Kas cia su tais jaunais zaidejais, pinigu nori kaip sieno. Pirma atidirbk, parodyk, kad vertas. Dabar viena sezona gerai suzaide, jau milionierius nori buti. Kad atzais 3 sezonus solidziai, gaus tuos pinigus be problemu. Prisiziuri dabar kitu zaideju ir bando save lyginti. Geras tas Capela, tegu sulosia gerai ir gaus ta pasiulyma is Rockets. Negali kiekvienas GM svaistytis pinigais del bet ko. Be to Capela kitoj komandoj, gali ir nesuzybeti, nes cia puikiai ji isnaudoja komandos draugai. Tai siulau, sukask dantis, dirbk ir gausi tuos trokstamus pinigus. Matem, kas su D-MO atsitiko, lazdos perlengt tikrai nereik.