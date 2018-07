„Neptūno“ Čempionų lygoje laukia akistatos su grėsmingais varžovais

ekcpertas

Manau Neptūnui reikia aukoti sezoną ir bandyti žaisti su jaunimu, per tuos metus grąžinti kuo didesnę dalį skolų. Jaunimas apsišaudytų, pamatytų kas tempia Neptūno lygį, o kas ne, tada atsisakyti tų žaidėjų, kurie netempia ir skolas grąžinti. Tada galėtų pradėti vėl viską iš naujo, su stiprėjusiu jaunimu, be skolų, su išaugusiu biudžetu ir didesniais tikslais. Aišku Maksvytis norės, kad komanda būtų konkurencinga, tai nežinia kaip čia bus. Bet vistiek manau geriau aukoti vieną sezoną, kad komanda pradėtų kilti.



Iš to pačio jaunimo galima daug ką išspausti, svarbu, kad jaustųsi griežta trenerio ranka, matom ką Šaras padaro iš nelabai žinomų žaidėjų, ar tas pats Sireika, iš viso susirinkęs vien jaunimą, svarbiausia, kad tas jaunimas norėtų tobulėti kiekvieną dieną.