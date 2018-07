Kartu išvien: vaikystės draugų apsupty Bendžius sostinėje sieks bendrų ambicijų

Nuotr.: Fotodiena.lt

Su Vilniaus „Rytu“ tolimesnę savo ateitį susiejęs Eimantas Bendžius į sostinės klubą sugrįžta kupinas sentimentų. Tačiau ne vien tik dėl kartu su šia komanda patirto aukščiausio lygio kovų krikšto.

Pastaruosius keturis sezonus legionieriaus duoną krimtęs 28-erių puolėjas Vilniuje jungiasi prie savųjų – trys iš likusių keturių „Ryto“ sudėties lietuvių skirtingais laikotarpiais išvien siekė svajones tapti profesionalais.

„Gerai pažįstu Evaldą Kairį, nes augome kartu toje pačioje „Ryto“ sistemoje, kai pradėjome profesionalų karjeras. Tas pats Mindaugas Girdžiūnas yra iš Klaipėdos, kartu lankėme sporto mokyklą. Arno Butkevičiaus treneris buvo tas pats, matydavome vieni kitus nuo 10 metų“, – su tinklalapiu „BasketNews.lt“ prisiminimais dalijosi Bendžius.

Juose figūruoja ir ryškesnė figūra. Tai – Dainius Adomaitis, kurio pirmojo etapo „Ryte“ trukmė tolygiai sutampa su paties Bendžiaus. Pastarajam liejant prakaitą treniruotėse ir kovojant dėl minučių aikštėje, Adomaitis tuomet įrodinėjo savo potencialą asistuodamas eilei prie sostinės komandos vairo stojusių specialistų.

Ryšys tarp šių vyrukų taip pat mezgėsi studentų rinktinėje, vėliau Adomaitis išreiškė pasitikėjimą Bendžiumi tapęs vyrų rinktinės treneriu, o jį pateisinęs klaipėdietis šią vasarą tapo pirmuoju stratego taikiniu grįžus dirbti į sostinę.

„Be abejo, treneris Dainius buvo didelis faktorius, – savo apsisprendimą komentavo Bendžius. – Lengviau yra eiti žaisti į tokią komandą, kai žinai trenerį, ko jis gali iš tavęs reikalauti, koks yra jo charakteris, kokia jis asmenybė. Kai žaidėją renkasi ne treneris, o vadovybė, tada reikia ieškoti bendros kalbos ir nuo to tik sunkiau.

Buvo ir kitų pasiūlymų, bet nebuvo tokių konkrečių kaip „Ryto“. Jie pradėjo kalbėtis ir viskas ėjosi detaliai. Jie rodė didžiausią susidomėjimą, jaučiausi saugiai pasirinkdamas „Rytą“. Vis tiek ilgalaikis kontraktas, Lietuvoje nežaidžiau ketverius metus, mano žmona yra iš Vilniaus, esame su mažu vaiku, tad bus pagalba.“

Adomaičiui dėliojant „Ryto“ gaires, komandoje šiuo metu yra penki lietuviai, tačiau atsižvelgiant į trenerio norus, jų gretos dar tik didės. Tokia kryptis imponuoja ir Bendžiui, kuris paskutinį kartą gausesniame tautiečių būryje žaidė tik 2016-2017 m. sezone, kai Ispanijoje prie jo prisijungė Osvaldas Matulionis ir Deividas Dulkys.

„Labai patinka komplektacijos idėja, geri žmonės, – sakė Bendžius. – Nėra taip, kad krepšininkas lietuvis ir „Rytas“ jį ima. Jie atsižvelgia ir į charakterį, be abejo, paskui eina žaidimo savybės, kokių reikia treneriui. Taip pat koks tas žmogus rūbinėje, yra daug ir kitų detalių, be to, kad lietuvis.“

2014-ais palikęs „Rytą“, Bendžius metus praleido Lenkijoje, o pastaruosius tris sezonus žaidė saulėtoje Ispanijoje, Santjago de Kompostelos „Rio Natura Monbus Obradoiro“ komandoje.

Per didžiąją to laiko dalį reikalai sostinėje buvo labai prasti: komanda dukart nepateko į LKL finalą, tęsėsi nesibaigiantys pokyčiai trenerių štabe, maištavo legionieriai. Galiausiai dugną pramušė neapgalvotas ilgamečio Gedvydo Vainausko išsireiškimas, virtęs pasaulinio masto rasizmo skandalu.

Visgi iš toli šiuos įvykius stebėjęs „Ryto“ sistemos auklėtinis dabar yra įsitikinęs, jog pereinamąjį sezoną išgyvenęs sostinės klubas – teisingame kelyje.

„Visi mato, visi supranta, – teigė Bendžius. – Į „Rytą“ važiuojantys žaidėjai, tiek amerikiečiai, tiek kiti, ir jų agentai žino, kad valdžia yra pasikeitusi, yra labai stiprūs žmonės dabar, tas pats Linas Kleiza, kuris yra buvęs krepšininkas ir žino, kokie faktoriai turi būti komandoje. Manau, žaidėjams nėra problemų. Po to rasizmo skandalo jie pradėjo nuo mažų detalių, kurių viena yra Linas.“

Nors naują etapą pradedančiame klube Bendžius nebėra naujokas, o dabartinė jo situacija komandoje nuo tada, kai aukštaūgis iš Klaipėdos tik kilo karjeros laiptais, ženkliai skiriasi, ambicingasis atletas laikosi nuomonės, jog niekas nėra užtikrintas dėl savo rolės klube.

Prie viso to, Bendžius pabrėžia ankstyvoje karjeroje sostinėje įskiepytas savybes.

„Man visada patinka įrodyti, kodėl aš atvažiavau čia, kodėl mane pasirinko. Mano ambicijos – atiduoti visą širdį, visas jėgas, – sakė jis. – Man labiausiai įsiminė, kai Vilniuje buvau 11-as ar 12-as žaidėjas, sunkiai dirbdavau, labai daug sportuodavome su Arvydu Gronskiu.

Man atrodo, per tuos dvejus metus keitėsi penki treneriai ir kiekvienam jų reikėjo įrodyti. Ir tos ambicijos, tikslų siekimas išugdė charakterį visada siekti, stipriai dirbti, atiduoti visas jėgas ir nesižvalgyti atgal.“

Šeši Bendžiaus tritaškiai į „Žalgirio“ krepšį 2013-ųjų LKL finale: