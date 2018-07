Europos krepšinio tendencijos: žaidėjų kainos pasiekia aukštumas, o pasirinkimas mažėja

Nuotr.: Fotodiena.lt

Nuotr. Fotodiena.lt

Prieš trejus metus Aleksejus Švedas sudarė kontraktą su Maskvos srities „Chimki“, o tuomet jo metinis 3,4 mln. JAV dolerių atlyginimas tapo didžiausiu visoje Europoje.

Tada tai atrodė įspūdingi skaičiai, tačiau tendencijos tokios, jog prie didžiulių sumų priprantame. Tiesa, jeigu atlyginimai tik auga, tai pačių krepšininkų pasirinkimas rinkoje ženkliai mažėja.

Dabar trys iš keturių brangiausių Europos krepšininkų rungtyniauja Rusijoje, kurios klubai garsėja plačiomis piniginėmis.

Šiuo metu brangiausiais Europos krepšininkas yra Nando De Colo, kuris su Maskvos CSKA sudarė trejų metų 10 mln. eurų kontraktą (apie 3,3 mln. per sezoną). Nuo prancūzo nedaug atsilieka jo komandos draugas Sergio Rodriguezas, kuris per identišką laikotarpį uždirbs 9,15 mln. eurų (3,05 mln. per sezoną).

3-4 vietomis pagal atlyginimo dydį dalinasi 3 mln. eurų vertės sutartis sudarę Janas Vesely iš Stambulo „Fenerbahče“ ir Švedas iš „Chimki“.

Po jų žengia Atėnų „Panathinaikos“ atakų organizatorius Nickas Calathes. Jis šią vasarą nebelaukė NBA klubų pasiūlymų po to, kai ant stalo išvydo metinį 2,15 mln. eurų užmokestį iš „Pao“.

Madrido „Real“ trio Sergio Llullas, Anthony Randolphas ir Trey Thompkinsas uždirba apie 2 mln. JAV dolerių. Panašia suma savo sąskaitą papildė ir Derrickas Brownas iš Stambulo „Anadolu Efes“.

Prie šių turtingųjų krepšininkų sąrašo gali prisijungti Malcolmas Delaney, kuris įspūdingu tempu didina savo atlyginimą. 2013-2014 m. sezone Miuncheno „Bayern“ ekipoje jo alga siekė 400 tūkst. JAV dolerių, po metų Krasnodaro „Lokomotiv“ užmokestis šoktelėjo iki 1,1 mln., o dabar krepšininkui, kuris pastaruosius dvejus metus žaidė Atlantos „Hawks“ gretose, Stambulo „Anadolu Efes“ siūlo 2,2 mln. JAV dolerių atlyginimą per vienerius metus.

Nuotr. USA Today Sports – Scanpix

Mike’as Jamesas iš „Panathinaikos“ komandos norėjo bent 1,6 mln. JAV dolerių algos per sezoną, tačiau klubas su tuo nesutiko. Tada gynėjas pasuko į Italiją, kur su Milano „AX Armani Exchange“ sudarė trejų metų 5,9 mln. JAV dolerių sutartį.

Kitas gynėjas Scottie Wilbekinas Tel Avivo „Maccabi“ gretose iki 2021 metų uždirbs 4,5 mln. JAV dolerių. Tuo metu su Kauno „Žalgiriu“ išsiskyręs Kevinas Pangosas „Barcelonoje“ per sezoną gaus virš 1 mln. dolerių.

Palyginimui su Kauno „Žalgirio“ mastais, tai yra didžiuliai skaičiai. Šios komandos biudžete krepšininkų ir trenerių algoms praėjusį sezoną iš viso buvo numatyta 5,6 mln. eurų. Tiek kartu sudėjus per sezoną uždirba De Colo ir Calathes.

Kitą sezoną brangiausias krepšininkas „Žalgiryje“ su 500-600 tūkst. atlyginimu bus Paulius Jankūnas. Nuo jo nedaug atsiliks Edgaras Ulanovas ir Brandonas Daviesas.

Tuo metu stipriausiuose Eurolygos klubuose tokias sumas uždirba atsarginiai krepšininkai. Pavyzdžiui, artėjantį sezoną Madrido „Real“ komandoje Kremenas Prepeličius uždirbs 500 tūkst. eurų. Slovėnui teks rimta užduotis – konkuruoti su Sergio Llullu, Jaycee Carrollu, Facundo Campazzo, Rudy Fernandezu ir Fabienu Causeuru. Panašią sumą gaus ir Lukas Lekavičius iš Atėnų „Panathinaikos“.

Europos klubams pastaraisiais metais tampa itin sudėtinga konkuruoti dėl krepšininkų, o dvi to priežastys – NBA ir Kinijos lygos.

Pirmoji ženkliai padidino savo algas krepšininkams, o tuomet į stipriausią pasaulio lygą žengė tokie Europoje spindėję krepšininkai kaip Milošas Teodosičius, Bogdanas Bogdanovičius, Ekpe Udoh, Danielis Theisas ir Shane'as Larkinas.

Nuotr. AP – Scanpix

Tiesa, yra ir tokių, kurie į NBA persikelia vedami savo svajonės. Štai Bradas Wanamakeris šią vasarą galėjo su „Barcelona“ sudaryti dvejų metų 3,8 mln. JAV dolerių sutartį, tačiau vietoje to pasirinko NBA pirmenybes ir Bostono „Celtics“ 831 tūkst. JAV dolerių pasiūlymą.

Nesulaukę didelio dėmesio iš Eurolygos ir NBA klubų, krepšininkai traukia į pinigais aptekusią Kinijos lygą. Andrew Goudelockas po sezono Italijoje sukirto rankomis dėl 1,5 mln. JAV dolerių sutarties, o Pierrie Jacksonas – dėl 1,2 mln. užmokesčio.

Dėl tokių krypčių sunkumų atsiranda mažesnius biudžetus surenkantiems klubams, tarp kurių – ir „Žalgiris“. Stambiausias Europos rinkos žuvis sugauna grandai, Kinijos lyga ir NBA, todėl kauniečiai turi pradėti kovą ir dėl vidutinių žaidėjų.

„Žalgiris“ šią vasarą rinkoje turi sunkumų viliojant atakų organizatorius. Iš pradžių Paulius Motiejūnas ilgai medžiojo Nigelį Williamsą-Gossą, kuris galiausiai pasirinko Pirėjo „Olympiakos“ pasiūlymą.

Amerikietis solidžiai žaidė Belgrado „Partizan“ komandoje, kurioje Europos taurėje rinko po 17 taškų ir 6,3 rezultatyvaus perdavimo. Visgi klubas turnyre iškovojo vos vieną pergalę iš 10 ir liko paskutinėje grupės vietoje.

Ar tai toks geras žaidėjas, dėl kurio turėtų kovoti elitinės Europos komandos? Vargu. O juo taip pat domėjosi Maskvos CSKA, Vitorijos „Baskonia“ ir Stambulo „Fenerbahče“.

Jis su „Olympiakos“ sudarė trejų metų 2 mln. JAV dolerių kontraktą. Akivaizdu, kad „Žalgiris“ savo radare šį atletą turėjo tol, kol jo pageidaujama suma nepasiekė tokių aukštumų.

Dar vienas „Žalgirio“ akiratyje buvęs įžaidėjas buvo Brianas Robertsas, kuris turėjo dėmesio ir iš Stambulo „Anadolu Efes“, Tel Avivo „Maccabi“ ir Malagos „Unicaja“. Įžaidėjas pasirinko Ispanijos ekipą.

Naujausias „Žalgirio“ taikinys – Vasaros lygoje solidžiai žaidžiantis Pierria Henry. Juo taip pat domisi Pirėjo „Olympiakos“ bei Las Palmaso „Gran Canaria Herbalife“ komandos. Akivaizdu, kad lengva nebus.

Situacija tokia, kad rinkoje tiesiog nėra daug gero lygio gynėjų. Per pastaruosius metus Europoje žaidžiančių krepšininkų algos šoktelėjo aukštyn, nemaža dalis atletų pasuka į NBA arba Kinijos lygą. Dėl to dėl keliems klubams įkandamų žaidėjų prasideda arši konkurencinė kova, o tai nenaudinga tokioms ekipoms kaip „Žalgiriui“, kuris turi kur kas mažiau pinigų nei oponentai.