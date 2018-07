„Raptors“ ir „Spurs“ pasiekė susitarimą dėl Leonardo ir DeRozano mainų

As

The San Antonio Spurs have agreed to trade Kawhi Leonard and Danny Green to Toronto for DeMar DeRozan, Jakob Poeltl and a protected 2019 first-round pick, league sources tell ESPN. Toronto’s first-round pick to San Antonio is a protected 1-20 selection. After one year, it becomes two second-round picks. – via ESPN



