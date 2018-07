Dvidešimtmečiai dramatiškai krito prieš ispanus ir baigė kovą dėl apdovanojimų

ekspertas

kaip ir rasiau tik pamates komandele - shudina komplektacija. ka cia veikai tie buvusiu kasioru suneliai? :DDD vienam bunant +/- santykis -12, o kita net bijoma i aikste leist :DDDD tai kam juos cia tempesi? :DDD tas mantvis is vis neturi vietos siuolaikiniame PRO krepsinyje, kazkas tiki is jo SG padaryt? :DD kur sargiunas, uleckas? abu geresni perimetriniai, net tadas pazera talentingesnis. ar buvo jis bent stovykoj, perziuroj? kodel nera granto vasiliausko - geriau kazkoki gagarian paeme, kuris ziurejau pries britus is vis svirdulys, is po krepio gavo puikia proga, nesugebejo imest tasku :DDD net gynyboj letas slunkius. imk jaunesni talentingesni i komanda. nebus is jo kasioro. be puolamojo talento dabar nera is vis ka veikti krepsinyje, eurelijaus zukausko laiku krepsinis jau praeitis. todel turi kazkas is zurnaliugu uzduoti klausima federacijai - kas kompelktavo sudeti? ar visiska laisve treneriu stabui, ar federacija sudarinejo sarasus kandidatu? nes prisikomplektavo shudinai ir matom rezultata, gedos tik prisidare.