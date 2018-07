„Ryto“ asistentas Blanco įgėlė Gronskiui dėl dvidešimtmečių pralaimėjimo ispanams

lol

Koks skirtumas is kur is Kauno, is Vilniaus ar Kalabybiskio. J. Kazlauskas gerai yra pasakes, kad su jaunimu turi dirbti tie kurie ir patys gali baudas pataikyti ir buti pavyzdys. Paziurejus i toki kaip Grigas ar Gronskis, jauciu tie pacanai patys zvengia is ju.