„76ers“ naujokas dar žiemą reiškė pasibjaurėjimą Embiidu ir Filadelfijos klubu

Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Mainų sūkuryje atsidūrusiam ir Filadelfijos „76ers“ nariu tapusiam Mike'ui Muscala dabar tenka raudonuoti dėl dar vasarį išsakytų savo žodžių. 27-erių puolėjas žiemą dar kaip Atlantos „Hawks“ atstovas viename iš interviu kategoriškai pasisakė prieš „76ers“ klubą, o ypatingai prieš jo kylančią žvaigždę Joelį Embiidą.

„Man nepatinka „76ers“ klubas. Tiesiog jų nemėgstu, jie kalba per daug š**o, ypač Embiidas, – vasarį kalbėjo Muscala. – Suprantu, jog puolimas žodžiais yra normalu. Retkarčiais gerbiu tokius žmones, bet kartais to būna per daug, ypatingai kalbant apie Embiidą.

Nemanau, kad tai yra blogai lygai. Mano nuomone, tokie dalykai pralinksmina žiūrovus. Keistoka, jog reiškiu jam pagarbą už tai, bet jis tuo pačiu metu trykšta drąsa ir pasitikėjimu savimi.“

Ketverius metus „Hawks“ priklausęs Muscala per kelias dienas dalyvavo dviejuose mainuose: iš pradžių jis buvo išsiųstas į Oklahomos „Thunder“ per Carmelo Anthony mainus, o vėliau „Thunder“ aukštaūgį perleido „76ers“ už Timothe'ą Luwawu-Cabarrotą.

Praėjusiame sezone Muscala ir Embiidas aikštėje susikovė vieną kartą – „76ers“ lyderis pelnė 21 tašką, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus, tuo metu Muscala mačą baigė savo sąskaitoje turėdamas tik 2 taškus.

Žvelgiant į sudėtį, „76ers“ yra suformavusi sunkiojo krašto puolėjo poziciją, tad Muscala nuo kito sezono veikiausiai taps to paties Embiido dubleriu.