Motiejūnas apie Davieso žaidimą turnyre JAV: „Jis prisiima visą riziką dėl galimos traumos“

Nuotr.: Fotodiena.lt

Kauno „Žalgirio“ centras Brandonas Daviesas laiko veltui nešvaisto ir būdamas tėvynėje. Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) centras žaidžia turnyre, kur atstovauja „Team Fredette“ komandai.

Brandon Davies Komanda: Kauno Žalgiris

Pozicija: C Amžius: 26 Ūgis: 208 cm Svoris: 109 kg Gimimo vieta: Filadelfija, JAV

Jam turnyre dėl 2 mln. JAV dolerių prizo kol kas sekasi neblogai. Pavyzdžiui, praėjusią naktį žalgirietis centras per 14 minučių pelnė 13 taškų ir atkovojo 2 kamuolius.

Davieso žaidimą atidžiai seka ir „Žalgirio“ vadovai su generaliniu direktoriumi Pauliumi Motiejūnu priešakyje.

Šis bendraudamas su tinklalapiu „krepsinis.lt“ atviravo, kad Kauno klubas ne itin ramiai stebi amerikiečio žaidimą ir tikisi, jog šis apsieis be traumų. Be to, blogiausiu atveju Daviesas pats atsakytų už savo sužeidimus.

„Taip, tai yra rizika. Krepšininkas savarankiškai sportuoja, palaiko sportinę formą ir prisiima visą riziką dėl galimos traumos. Tai, kad žaidėjas dalyvaus turnyre, mums nėra jokia staigmena, Brandonas ir praėjusią vasarą žaidė šiame turnyre.

Kaip minėjau, pats krepšininkas rūpinasi savo sveikata, lauksime jo atvykstančio sveiko ir kupino jėgų pasiruošimo etapui“, – pasakojo Motiejūnas.

Pastarasis patikino, kad į pirmąsias treniruotes „Žalgiris“ rinksis rugpjūčio pradžioje.