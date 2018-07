Abonementų pardavimuose „Žalgiriui“ neprilygsta niekas, „Lietkabelis“ lenkia „Rytą“ ir „Neptūną“

fanas

Va cia tai pravalas neptuno organizacijos, nesuvokiu kas per idiotai dirba joje, komanda bus silpniausia is visu top 4 komandu, bet abonementai brangiausi ! Jau pernai kai pakele kainas buvo aisku, kad praras lankomiausios arenos statusa, siemet is viso fiasko bus su abonementais. Is to didelio noro praturteti, nueis isviso i minusa, atrodo, kad jiems fanai visiskai nerupi. Suprantu, kad reikia taupyti, susiverzti dirzus, kad komanda bus jaunesne, silpnesne, bet tai tokiu atveju padaryk taip, kad abonementai butu prieinami visiems ir tas jaunimas zaistu prie pilnos arenos, su didesne motyvacija ir t.t. Geda net pries Granta, kuris kai zaide neptune arena budavo sausakimsa, dabar sugrizo vel i komanda, kad patirtu tas pacias emocijas, o cia se kad nori, zais prie tuscios arenos. Atejus naujiems savininkams galvojau bus pradeti daryti protingi sprendimai, bet cia vel tas pats, nori grazinti skolas pakeldami abonementu kainas, tokiu atveju pritraukdami maziau sirgaliu i arena. Vakaru fronte nieko naujo.