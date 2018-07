Stebuklą sukūrę jauniai parbloškė Juodkalnijos aštuoniolikmečius

Milaknis

Simas Jarumbauskas matyt is Milaknio mokinosi. Eina paskutintos rungtyniu sekundes, turi -1. Uztenka dvitaskio, bet tas meta is trajako. Toks uztikrintas, kai Milas, imete ir grizta i ginyba ramus, tipo taip ir turejo but. Nu geleziniai nervai. Saunuolis.