Rimas Kurtinaitis: „Giedraičio netektis „Rytui“ yra labai didelis praradimas“

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas

Darbo vis dar neturintis, tačiau pasiūlymų jau sulaukęs Rimas Kurtinaitis stebi, kas darosi vasaros rinkoje, o jo žvilgsnis neaplenkia ir buvusios darbovietės.

Bendraudamas su tinklalapiu „lrytas.lt“ Kurtinaitis išskyrė du faktorius – vieną „Ryto“ vadovybės laimėjimą bei vieną didelį praradimą.

„Paskaitau naujienas, bet kad labai rimtai sekčiau – žinoma, kad ne. Mačiau, kad vilniečiai išlaikė ekipoje Chrisą Kramerį. Tai žiauriai geras sprendimas, nes dar sezono viduryje klubo vadovybei sakiau, kad nesvarbu, ar būsiu aš, bet Kramerį būtina išlaikyti – tikrai geras žaidėjas.

Kaip itin rimtą netektį vadinčiau Roko Giedraičio pasitraukimą iš klubo. Jis per šį sezoną itin patobulėjo ir galėjo būti labai reikalingas komandai – be to ir lietuvis. Reikia pripažinti, kad tai rimtas praradimas „Rytui“.

Dėl naujokų, tai nežinau, kaip Eimantui Bendžiui seksis ir ar jis paneš tą ant jo užgriuvusią naštą. Viena, kai tu Ispanijoje žaidi ir ramiai jautiesi 13 vietoje, antra – kai iš tavęs reikalauja laimėti tik pirmąją vietą, o antroji jau yra negerai. Kita atsakomybė“, – „lrytas.lt“ cituoja Kurtinaitį.

Pats komandos kol kas nerandantis Kurtinaitis tradiciškai viliasi gauti Eurolygos ekipos pasiūlymą, tačiau supranta, jog bent jau šią vasarą tokia galimybė veikiausiai jau nepasitaikys.

„Žinote, mane net labai džiugintų ir toks variantas, kad vadovaučiau Europos taurės ekipai, su kuria būtų galima siekti kelialapio į Eurolygą“, – pasakojo treneris.