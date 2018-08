Geru pataikymu niekada negarsėjęs Drummondas kitą sezoną ketina tritaškius mesti dažniau

Nuotr.: AP – Scanpix

Universalesniu norintis tapti Detroito „Pistons“ bokšas Andre Drummondas kitą sezoną ketina dažniau grasinti varžovams atakuodamas iš tolimesnių distancijų.

Tai jis patvirtino bendraudamas su žurnalistais, kuriems atvirai pasakojo apie savo darbą su metimu.

„Aikštelėje nedarau nieko, kad kažką tik pralinksminčiau. Jei atlieku tuos metimus, tai reiškia, kad ruošiu juos kitam sezonui. Prieš palikdamas salę visuomet atlieku 200 metimų iš aikštės krašto. Ir aš juos pataikau, kiekvieną dieną mesdamas tritaškius jaučiuosi vis patogiau“, – sakė Drummondas.

Tiesa, dar visai neseniai 25-erių metų centrui sunkumų buvo atakuojant ir nuo baudų metimų linijos. Pavyzdžiui, 2016-2017 metų sezone jo taiklumo procentas metant baudas buvo viso labo 38,6.

Tuo metu tritaškius Drummondas per savo karjerą NBA kol kas metė itin retai – per šešerius metus 31 kartą ir pataikė penkiskart. Praėjusį sezoną Drummondas per rungtynes metė 11 tritaškių ir nepataikė nė karto.