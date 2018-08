Lietuvos jaunių svajonės dužo Europos čempionato ketvirtfinalyje

Tiesiog

Pirmas dalykas buvo per daug ziniasklaidos demesio, priminimu apie auksini jaunima, trenerio intervai, zaideju kai kuriu.. nors ir Gedas tikrai gerai rubinei jaunimui pakalba ir pan, bet nera jie kvaili, vien psichologija nepaimsi, maza to psichologija buvo visiskai sutrykusi.. manau uz tokius rezultatus atsakomybe turi prisiimti LKF.vadovai ir rinktines vyr treneris Adomaitis, talentingiausiai musu rinktinei turejo paskirti trenerius su didesne patirtimi ir autoritetu, cia pirmiausia, antra puse zaideju priprato dirbti pagal auksciausio lygio ir moderniausia.krepsini kuriame imponuoja gynyba,bet pas Geda to nera visiskai... aisku lengva analizuot po visko,bet jau grupei rinktine isnaudojo savo sekmes atsargas, todel playoffam neliko.. gaila zinoma, nesinori ju smerkti,jie vaziuoja gina Lietuvos garbe,daro tai..nemokamai, daro tai is sirdies, bet akivaizdu tai,kad krepsinio federacijos darbas ir paskirimai remiasi asmeniskumais, atvirai kalbant atrodo,kad mkl treneriai Kersis,Kaniava geriau butu sudirbe..plius daug kituka niuansu, krepsinis Lietuvoje keliauja tendencingai i.dugna, rinktines rezultatu mastu, panos vos.vos kazkur, visos jaunimo rinktines beveik keli metai krenta.. nors potenciala turi fantastini.. kaip bebutu aciu visiems tiek, zaidejams,tiek treneriams, sekmes toliau tobulejant, palaikau juos visus,bet nuomones isreiskimas tik ta palaikyma didina,nes kita vertus.butu neidomu. Siandien Lietuva nepralaimejo,o gavo puikia pamoka!



