„Ryto“ radare atsidūręs iš JAV grįžęs kėdainietis – apie patirtį „76ers“ ir hitu internete tapusį jaudinantį vaizdelį

Nuotr.: AFP – Scanpix

Nuotr. AFP – Scanpix

Pradinius karjeros pamatus Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) lipdęs Norbertas Giga pirmąjį etapą iki tampant profesionalu užbaigė sulaukęs išsvajotos galimybės parodyti savo įgūdžius Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) aplinkoje.

Džeksonvilio universitetą baigęs 23-ejų kėdainietis po sezono buvo pakviestas prisijungti prie Filadelfijos „76ers“ klubo stovyklos, kurią vainikavo dalyvavimas milžinišką komandų atstovų koncentraciją į Las Vegasą sutraukianti Vasaros lyga. Nors jis nebuvo tarp pirmųjų „76ers“ štabo pasirinkimų rungtynėse, Gigai teko šansas pamatyti iš arti, kaip dirba elitinės krepšinio lygos krepšininkai.

„Įspūdingai, – įspūdžius vienu žodžiu tinklalapiui „BasketNews.lt“ įrėmino po 5,5 minutės žaidęs Giga. – Įspūdinga, ką pinigai gali padaryti – viską turi, visko yra. Į treniruotę atvažiuoji, jeigu reikia, padaro masažiuką, pramankštiną, padaro dar ko reikia. Patirtis tikrai labai gera, neturiu jokių blogų žodžių apie „76ers“, viskas labai patiko, esu patenkintas. Pamačiau, koks yra NBA gyvenimas ir dabar galėsiu lyginti – kai važiuosi į kitą lygą, kad reikia vėl stengtis ir bandyti vėl nuvažiuoti į NBA.“

Filadelfijos komandoje taip pat buvo šviežiai NBA naujokų biržoje pakviesti Zhaire’as Smithas ir Landry Shametas, savo pavardes išgirdę atitinkamai 16-u ir 26-u šaukimais. Savo vertę įrodinėjo ir 21-erių turkas Furkanas Korkmazas, vienose rungtynėse susmeigęs 8/14 tritaškių ir pelnęs net 40 taškų. Tačiau stovykloje individualybėms išskirtinio dėmesio nebuvo skiriama.

„Viskas buvo labiau komandiškai, nes mes turėjome itin trumpą laiką pasiruošti Vasaros lygai, gal 4-5 dienas, – kalbėjo Giga. – Labiau akcentavo komandinius pratimus, o po treniruotės buvo galima pasilikti atlikti metimų. Aš prieš treniruotę dirbdavau štanginėje su fizinio parengimo treneriu, po to treniruotė, o po jos – metimai. Visas personalas labai padėdavo, ko paklausi – iškart pataria.“

Džeksonvilyje pastaruosius dvejus metus plušėjęs Giga dirbo išskirtinėmis sąlygomis nei kiti. Jaunąjį krepšininką nuolatos spaudė aplinkiniai, o labiausiai tai darė komandą treniravęs 56-erių Ray Harperis. Lietuvis buvo įsitikinęs – jeigu pademonstruos tvirtą valią, NCAA pripažinto stratego rekomendacijos nuties jam kelią iki NBA klubų.

„Nustebinti tikrai nenustebino, nes buvau užtikrintas, kad mane kažkur pakvies, tik laukti ilgai reikėjo ir nežinojau, kur važiuosiu, – apie „76ers“ kvietimą kalbėjo Giga. – Ir susidomėjimas buvo, ir dar tai (padėjo – aut.), jog žaidžiau pas trenerį Harperį, kuris žino daug žmonių. Jis mane treniravo skirtingai nei mano komandos draugus: ant manęs visada rėkdavo, mane visą laiką stumdavo į priekį, šaukdavo, vadindavo visokiais žodžiais ir niekada manęs nepalaužė. Tai mane užgrūdino, užaugino kaip žaidėją ir visiems treneriams jis sakė tą patį, jog „manęs labai lengvai neperlauši“. Kai pasiekia tokie žodžiai, pats labiau pasitiki savimi.“

Pasitikėjimo iš Kėdainių kilusiam 207 cm centrui netrūko iš anksčiau – studijas tolimoje JAV jis pasirinko būdamas aštuoniolikos. 2013 metais Giga įsipareigojo garsiajam Floridos valstybiniam universitetui, kuriame mokslo bei krepšinio patirties sėmėsi Deividas Dulkys. Tačiau jaunojo krepšininko kelionė už Atlanto prasidėjo ne taip, kaip buvo planuota.

„Lietuvoje nebuvau geras mokinys, tad Amerikoje reikėjo pasikelti pažymius“, – Giga šypsodamasis prisiminė sunkią pradžią, kurią vėliau dar apkartino reikalai su teisėsauga.

2015-ųjų rugpjūčio pabaigoje Floridoje nuskambėjo žinia apie tautiečiui mestus trečiojo laipsnio kaltinimus automobilio vagyste. Pagal galiojančius vietinius įstatymus, kuo žemesnis laipsnis, tuo kaltinimas yra sudėtingesnis. Ši nemaloni situacija įnešė savotiško chaoso, bet dabar Giga tikina gavęs gerą pamoką.

„Viskas išsisprendė gerai, buvo neteisingų prirašymų, į tai nesigilinsiu. Svarbiausia, jog išsisprendė gerai ir viskas“, – tinklalapiu „BasketNews.lt“ apie istorijos atomazgą kalbėjo jis.

Nuotr. USA Today Sports – Scanpix

Giga galiausiai į elitinį NCAA divizioną užkopė 2016-aisiais, kada po dvejų metų atitinkamai Talaheso ir Midlano koledžuose persikėlė į Džeksonvilį. Debiutiniame sezone solidžiai pasirodęs lietuvis vidutiniškai rinko po 11 taškų bei pagal šį rodiklį buvo trečias komandoje. Jis taip pat atkovojo po 8,1 kamuolio (daugiausiai komandoje) ir atliko po 1,6 rezultatyvaus perdavimo.

„Gamecocks“ komanda tais metais Rytuose liko trečioje vietoje ir pirmąkart universiteto istorijoje pateko į „Kovo beprotybės“ turnyrą, tačiau jame krito jau pirmajame etape prieš Louisvilio „Cardinals“. Antrąjį sezoną to paties rezultato Džeksonvilio atstovams pakartoti nebepavyko.

„Pirmi metai tikrai buvo geresni nei antri. Pirmais metais komanda buvo alkana, o antrais metais buvo taip, kad visi galvojo – ateisime ir viską lengvai pasidarysime. Individualiai, tai buvo pirmieji metai, kada atėjau į tokią lygą, nežinodamas, ko tikėtis, tad žaidžiau savo žaidimą. Antrąjį sezoną buvo traumelių ir tas kišo koją“, – vertino Giga, antrais metais rinkęs po 8,6 taško ir 6,3 atkovoto kamuolio.

Neprasimušus į grandiozines „Kovo beprotybės“ kovas, Giga kartu su „Gamecocks“ sulaukė kvietimo dalyvauti 16-os minėto turnyro barjero neįveikusių komandų varžybose, tačiau prieš tai Džeksonvilio universiteto personalas pasirūpino, jog šis turnyras mokslus baigiančiam lietuviui taptų dar ypatingesnis – suorganizavo netikėtą susitikimą.

Giga buvo pakviestas į atskirą kambarį su paruošta vaizdo aparatūra, kuri krepšininką nuteikė eilinei rungtynių įrašo sesijai, tačiau tai, ką jis išvydo, sujaudino iki širdies gelmių – per duris įėjo iš Lietuvos patyliukais atvykusi mama. Vaizdo kamera užfiksuotas momentas plačiai pasklido viešojoje erdvėje bei sužadino daugelio jausmus. Vien JAV sporto žiniasklaidos milžinės ESPN pasidalintą įrašą socialiniame tinkle „Facebook“ peržiūrėjo virš 2,6 mln. kartų, o pasidalinusių – tūkstančiai.

„Du mėnesius prieš mamai atvykstant, treneris kažkaip bandė prasitarti, bet neprasitarė. Kai (mama – aut.) atvažiavo, tikrai gerai nustebino. Tik pamačius apsidžiaugiau ir supratau, jog ji čia yra ir bus su manimi. Labai geras jausmas“, – prisiminė Giga, iš karto pataisęs žiniasklaidoje nušviestą situaciją, jog neva jiedu nesimatė net penkerius metus.

„Buvo rašoma, kad penkeri, bet ne, tiek nebuvo, – taisė Giga. – Manęs klausė, kiek laiko esu išvažiavęs į Ameriką, aš atsakiau penkerius ir jie galvojo, kad tiek laiko nesu matęs mamos. Iš tikrųjų mamos nemačiau apie trejus metus. Amerikoje reikalauja iš mūsų, kad per vasarą visą laiką būtumėme mokykloje – per pirmuosius du mėnesius mokomės, rugpjūčio mėnesį duoda apie dvi savaites atostogų. Tai per tą laiką aš važiuodavau individualiai sportuoti su treneriais ir ruoštis sezonui. Nelabai turėdavau laiko, kada grįžti.“

Etapą JAV užbaigęs Giga šiuo metu gimtojoje Lietuvoje ruošiasi artėjančiam iššūkiui, šį kartą jau prasidedančioje profesionalo karjeroje. Aukštaūgis lieja prakaitą kartu su Kauno „Žalgirio“ fizinio parengimo treneriu Justinu Grainiu ir nekantriai laukia žinių iš savo agento. Tinklalapio „BasketNews.lt“ žiniomis, tarp centru susidomėjimą rodančių klubų – ir Vilniaus „Rytas“.

Giga į sostinės klubo akiratį buvo patekęs dar prieš persikeliant į JAV. 2013 metais jis gynė Vilniaus komandos garbę Londone vykusiame pagrindiniame Eurolygos jaunimo turnyre ir užėmė vieno iš vedlių rolę ekipoje.

„Dabar sportuoju, ruošiuosi fiziškai, o kur žaisiu toliau, neaišku. Pirmais metais prioritetų neturiu. Man svarbiausia – žaisti ir papulti pas gerą trenerį“, – pabrėžė naujienų laukiantis Giga.