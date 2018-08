Dar vienas įspūdingas rungtynes sužaidę Lietuvos 16-mečiai pažemino ir Izraelį

Barzdu zinove

Pietieciai yra genetiskai plaukuotesni. Su branda tai mazai ka bendro turi, pas juos visi su barzdom vesliom, pas mus net pas suaugusi zmogu ta barzda kur ne kur auga plemais :) Ir as neverkiu, tik esu atsargus. Daug kartu kaip ir jus dziugaudavau, bet nieko gero is to nebudavo. Tikiuos klystu :)