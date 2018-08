Etapą „Barcelonoje“ užbaigęs Arnas Velička susies ateitį su „Žalgiriu“

visiem

Is kur Jus visi viska zinote? kodel isvaziavo, kodel gryzo?



is pavydo jausmo kitam? geresnis - blogesnis?



betn vienas esate zaides krepsini Lietuvos rinktiniu lygmenyje? bent budami jauni?kazka laimejes, kazka pasiekes?



aiskina, kaip kas turejo pasilegti



Bent vienas zinote ka nors apei "pavndenines Lietuvos krepsinio sroves" ? kas kaip ir su kuo?



Lietuvoje buvo tik vienas krepsininkas, kuris tiko absoliuciai visiem pasaulio treneriams - tai Arvydas Sabonis... O visi kitii - zaide tik treneriu deka, kuriems tiko vienas ar kitas zaidejas pagal savo stiliu!



Kur but buve: S.Marciulionis, R.Kurtinaitis, V, Chmocius - jei ne A. Gomelskis, S. Jasikevicius, jei ne J. Kazlauskas, R. Siskauskas - jei ne Sakalauskas, Macijauskas- jei ne Kanapkis, Stombergas - jei ne Garastas ir t.t. tas pats Valanciunas, jei ne treneris Regina?



visa Lietuva vidutinybiu zaideju rinka .... Tinki, patinki kokiam treneriui tave istempia, netinki - nieko labai ir nepasieki. negaudamas zaidimo laiko



kur butu G. Masiulis- jei ne tevas T. Masiulis, kur butu M. Arlauskas - jei ne tevas M Arlauksas?



tie patys Valinskai- jei ne ju tevas Valinskas ( rankinio zaidejas)



Rysiai, agentai ir t.t. va kas formuoja zaideja Lietuvoje



Taip ir titulai ateina tokiem viodutinybem, kaip Gecevicius, Gustas, Jasaitis ir t.t. - kurie Eurpoje absoliuciai niekam neidomus!!!